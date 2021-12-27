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Савченко о своем новом образе: Придет время – будем все стрелять

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
27 декабря, 18:15
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Савченко объяснила резкую смену имиджа
Савченко не собирается кардинально менять свой стиль одежды
Савченко не собирается кардинально менять свой стиль одежды / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший народный депутат Надежда Савченко не собирается постоянно носить платья, а фотосессия – это была разовая акция, чтобы сделать себе подарок к праздникам. Об этом рассказала в комментарии изданию Страна.

В платье не удобно

"Это разовая новогодняя легкая акция. Я не думаю, что каждый день так выглядеть – это очень удобно. Но хотя бы раз женщина должна побаловать себя какой-то фотосессией, каким-то салоном. А так – все к войне готовятся, женщин в армию призывают. Придет время, будем все стрелять", – сказала Надежда Савченко.

Савченко также прокомментировала резонанс, который вызвала ее фотосессия в соцсетях.

"Я была за городом и не смотрела, какой там резонанс. Но я уже вижу, что у люди у нас, к сожалению, редко реагируют на что-то серьезное и то, что правда стоит внимания. Зато на что-то легкое им всегда посмотреть интересно", – сказала она.

Смена образа

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