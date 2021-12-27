Савченко о своем новом образе: Придет время – будем все стрелять

Бывший народный депутат Надежда Савченко не собирается постоянно носить платья, а фотосессия – это была разовая акция, чтобы сделать себе подарок к праздникам. Об этом рассказала в комментарии изданию Страна.
В платье не удобно
"Это разовая новогодняя легкая акция. Я не думаю, что каждый день так выглядеть – это очень удобно. Но хотя бы раз женщина должна побаловать себя какой-то фотосессией, каким-то салоном. А так – все к войне готовятся, женщин в армию призывают. Придет время, будем все стрелять", – сказала Надежда Савченко.
Савченко также прокомментировала резонанс, который вызвала ее фотосессия в соцсетях.
"Я была за городом и не смотрела, какой там резонанс. Но я уже вижу, что у люди у нас, к сожалению, редко реагируют на что-то серьезное и то, что правда стоит внимания. Зато на что-то легкое им всегда посмотреть интересно", – сказала она.
Смена образа
- Савченко похвасталась новыми образами, которые ей создали во время съемок. Фотографии она разместила на своей странице в Facebook, и только за четыре часа снимки собрали более пяти тысяч различных отметок, более 970 комментариев и свыше 200 репостов. На снимках Савченко позирует в нескольких платьях с глубоким декольте. Одно платье голубого цвета, а другое – темное с отливом. Во время фотосессии бывший нардеп позировала стоя, а также сидя на полу и в кресле.
- Савченко во время поездки в Турцию купила Коран и надела паранджу. В таком обличье она сфотографировалась в соборе Св. Софии в Стамбуле.
- В сети была обнародована фотография, на котором украинская летчица принимает водные процедуры в самом центре столицы.
- В марте 2017-того Савченко в новом образе прогулялась по Берлину.
- Будучи еще депутатом, она неоднократно удивляла своим образом. Так однажды она пришла в парламент в туфлях на каблуках и в пуховике.
- Кроме того, в эфире одного из телеканалов удивила общественность новым имиджем, нанеся несвойственный для себя макияж.
- И еще на один из своих брифингов она явилась в необычной шапке и верхней одежде, которую тут же высмеяли в сети.