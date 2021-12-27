Савченко про свій новий образ: Прийде час – будемо всі стріляти

Колишній народний депутат Надія Савченко не збирається постійно носити сукні, а фотосесія – це була разова акція, щоб зробити подарунок до свят. Про це розповіла у коментарі виданню Країна .
У сукні не зручно
"Це разова новорічна легка акція. Я не думаю, що щодня так виглядати – це дуже зручно. Але хоча б раз жінка повинна побалувати себе якоюсь фотосесією, якимось салоном. А так – всі до війни готуються, жінок до армії закликають. Настане час, будемо всі стріляти", – сказала Надія Савченко.
Савченко також прокоментувала резонанс, який викликала її фотосесія у соцмережах.
"Я була за містом і не дивилася, який там резонанс. Але я вже бачу, що люди у нас, на жаль, рідко реагують на щось серйозне і те, що правда варте уваги. Зате на щось легке їм завжди подивитися цікаво", – сказала вона.
Зміна образу
- Савченко похвалилася новими образами , які створили під час зйомок. Фотографії вона розмістила на своїй сторінці у Facebook, і лише за чотири години знімки зібрали понад п'ять тисяч різних позначок, понад 970 коментарів та понад 200 ріпостів. На знімках Савченко позує у кількох сукнях із глибоким декольте. Одна сукня блакитного кольору, а інша – темна з відливом. Під час фотосесії колишня нардеп позувала стоячи, а також сидячи на підлозі та у кріслі.
- Савченко під час поїздки до Туреччини купила Коран і одягла паранджу . У такому вигляді вона сфотографувалася в соборі Св. Софії в Стамбулі.
- У мережі було оприлюднено фотографію, на якій українська льотчиця приймає водні процедури у самому центрі столиці .
- У березні 2017-го Савченко у новому образі прогулялася Берліном .
- Будучи ще депутатом, вона неодноразово дивувала. Так одного разу вона прийшла до парламенту в туфлях на підборах та в пуховику.
- Крім того, в ефірі одного з телеканалів здивувала громадськість новим іміджем, зробивши невластивий собі макіяж.
- І ще на один із своїх брифінгів вона з'явилася у незвичайній шапці та верхньому одязі , яку у ту ж мить висміяли в мережі.