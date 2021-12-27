Савченко про свій новий образ: Прийде час – будемо всі стріляти

Савченко пояснила різку зміну іміджу

Савченко не збирається кардинально менять свій стиль одягу / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній народний депутат Надія Савченко не збирається постійно носити сукні, а фотосесія – це була разова акція, щоб зробити подарунок до свят. Про це розповіла у коментарі виданню Країна .

У сукні не зручно

"Це разова новорічна легка акція. Я не думаю, що щодня так виглядати – це дуже зручно. Але хоча б раз жінка повинна побалувати себе якоюсь фотосесією, якимось салоном. А так – всі до війни готуються, жінок до армії закликають. Настане час, будемо всі стріляти", – сказала Надія Савченко.

Савченко також прокоментувала резонанс, який викликала її фотосесія у соцмережах.

"Я була за містом і не дивилася, який там резонанс. Але я вже бачу, що люди у нас, на жаль, рідко реагують на щось серйозне і те, що правда варте уваги. Зате на щось легке їм завжди подивитися цікаво", – сказала вона.

Зміна образу