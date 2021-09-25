"Іслам – це свобода" – Савченко одягла паранджу і поїхала до Туреччини (фото)

Колишня нардеп писала про те, як політика сучасного світу використовує релігію в побудові держави, а Туреччина – яскравий приклад

Савченко в Туреччині одягла паранджу / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній депутат Верховної Ради Надія Савченко під час поїздки до Туреччини купила Коран і одягла паранджу. У такому вигляді вона сфотографувалася в соборі Св. Софії в Стамбулі.

Відповідні фото Савченко опублікувала в Facebook.

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"У сучасному світі Іслам звично сприймати як релігію пригнічення і утисків прав людини, особливо жінки. Мало хто побачить, що Іслам це релігія простору та волі для душі, духу і віри в Бога – Аллаха", – написала Савченко.

Савченко одягла паранджу. Фото з Facebook

Також колишня нардеп показала Коран, перекладений українською мовою.

Савченко купила Коран. Фото з Facebook

Чому Савченко одягла паранджу?

Надія Савченко відповіла коментаторам, які теж задалися цим питанням. Вона пояснила, що "публікація була не про релігію в її духовному сенсі, а про те, як політика сучасного світу використовує релігію в побудові держави".

Савченко робила фото біля собору Св. Софії. Колаж "Сьогодні"

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Вона зазначила, що в Туреччині майже немає християнських храмів. Колись Софія була християнським храмом, але зараз вона перебудована на мечеть. Усе, що свідчило б про християнський час, закрито фанерою.

"Чим більш однотипна релігія панує в державі, тим об'єднанішою, стійкішою і прогнозованішою вона робить поведінку людей в плані їх моральних цінностей. (...) Віра – це індивідуальний вибір кожної людини, як залишатися людиною в ладу зі своєю совістю і з оточуючим світом. А релігія – це мистецтво керування масами", – сказала Савченко.

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