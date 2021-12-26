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"Забудьте про помощницу министра": Савченко показала свое откровенное декольте

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
26 декабря, 15:40
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Экс-нардеп позировала в студии в платьях с пышными подолами
Надежда Савченко устроила фотосессию. Фото: коллаж "Сегодня"
Надежда Савченко устроила фотосессию. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший народный депутат Надежда Савченко похвасталась новыми образами, которые ей создали во время съемок.

Соответствующие фотографии она разместила на своей странице в Facebook и только за четыре часа снимки собрали более пяти тысяч различных отметок, более 970 комментариев и свыше 200 репостов.

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На снимках Савченко позирует в нескольких платьях с глубоким декольте. Одно платье голубого цвета, а другое – темное с отливом. Во время фотосессии бывший нардеп позировала стоя, а также сидя на полу и в кресле.

Фото: Надежда Савченко
Фото: Надежда Савченко

Фото: Надежда Савченко
Фото: Надежда Савченко

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"Позитивного всем утра! Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть мир под другим углом зрения", – написала экс-нардеп под фото.

Фото: Надежда Савченко
Фото: Надежда Савченко

Фото: Надежда Савченко
Фото: Надежда Савченко

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Фото: Надежда Савченко
Фото: Надежда Савченко

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей ярко отреагировали на новые фото Савченко. Под постом написали:

  • "Королева! Необычайно потрясающе и круто!"
  • "Царица. Очень хорошая"
  • "Прекрасная во всех отношениях. Достойна большего уважения и восхищения. Очень красивая"
  • "Похоже, Надежда влюбилась"
  • "Пора замуж".

Также украинский блогер Сергей Наумович написал: "Надя: "А теперь забудьте помощницу министра образования!"".

А заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова отметила: "Вот вы все обсуждаете декольте помощницы замминистра образования. А могли бы обсуждать новую фото-сессию Надежды Савченко!"

Ранее мы сообщали, что сотрудница Минобразования произвела фурор во Львове, появившись в мэрии в откровенном платье.

Также напомним, замминистра образования Игорь Гарбарук ответил стихом на скандал с помощницей в откровенном декольте.

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