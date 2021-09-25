"Ислам – это свобода" – Савченко надела паранджу и уехала в Турцию (фото)

Бывшая нардеп писала о том, как политика современного мира использует религию в построении государства, а Турция – яркий пример

Савченко в Турции одела паранджу / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко во время поездки в Турцию купила Коран и надела паранджу. В таком обличье она сфотографировалась в соборе Св. Софии в Стамбуле.

Соответствующие фото Савченко опубликовала в Facebook.

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"В современном мире Ислам привычно воспринимать как религию угнетение и ущемления прав человека, особенно женщины. Мало кто увидит, что Ислам это религия пространства и свободы для души, духа и веры в Бога – Аллаха", – написала Савченко.

Савченко надела паранджу. Фото из Facebook

Также бывшая нардеп показала Коран, переведенный на украинский язык.

Савченко купила Коран. Фото из Facebook

Почему Савченко надела паранджу?

Надежда Савченко ответила комментаторам, которые тоже задались этим вопросом. Она объяснила, что "публикация была не о религии в ее духовном смысле, а о том, как политика современного мира использует религию в построении государства".

Савченко делала фото у собора Св. Софии. Коллаж "Сегодня"

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Она отметила, что в Турции почти нет христианских храмов. Когда-то София была христианским храмом, но сейчас она перестроена в мечеть. Все, что свидетельствовало бы о христианском времени, закрыто фанерой.

"Чем более однотипная религия господствует в государстве, тем более объединенной, устойчивой и прогнозируемой она делает поведение людей в плане их моральных ценностей. (…) Вера – это индивидуальный выбор каждого человека, как оставаться человеком в ладу со своей совестью и с окружающим миром. А религия – это искусство управления массами", - сказала Савченко.

Что известно о Савченко?