"Ислам – это свобода" – Савченко надела паранджу и уехала в Турцию (фото)

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко во время поездки в Турцию купила Коран и надела паранджу. В таком обличье она сфотографировалась в соборе Св. Софии в Стамбуле.
Соответствующие фото Савченко опубликовала в Facebook.
"В современном мире Ислам привычно воспринимать как религию угнетение и ущемления прав человека, особенно женщины. Мало кто увидит, что Ислам это религия пространства и свободы для души, духа и веры в Бога – Аллаха", – написала Савченко.
Также бывшая нардеп показала Коран, переведенный на украинский язык.
Почему Савченко надела паранджу?
Надежда Савченко ответила комментаторам, которые тоже задались этим вопросом. Она объяснила, что "публикация была не о религии в ее духовном смысле, а о том, как политика современного мира использует религию в построении государства".
Она отметила, что в Турции почти нет христианских храмов. Когда-то София была христианским храмом, но сейчас она перестроена в мечеть. Все, что свидетельствовало бы о христианском времени, закрыто фанерой.
"Чем более однотипная религия господствует в государстве, тем более объединенной, устойчивой и прогнозируемой она делает поведение людей в плане их моральных ценностей. (…) Вера – это индивидуальный выбор каждого человека, как оставаться человеком в ладу со своей совестью и с окружающим миром. А религия – это искусство управления массами", - сказала Савченко.
Что известно о Савченко?
- Окончила Харьковский университет воздушных сил по специальности "штурман", имеет также специальность дизайнера-модельера.
- Служила в ВСУ, сначала в железнодорожных войсках и радисткой, позже – летчицей. Участвовала в украинской миротворческой миссии в Ираке (2004-2005) и АТО (2014, в составе добровольческого батальона "Айдар", где попала в плен к боевикам т.н. "ЛНР").
- С июля 2014-го по май 2016 года – политическая заключенная в Российской Федерации.
- Была народным депутатом Украины VIII созыва. Избрана от ВО "Батькивщина" под 1 номером в списке. Исключена из фракции в конце 2016 года.