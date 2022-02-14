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Россия совершила гибридную атаку на Украину — заявление СБУ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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14 февраля, 10:52
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Служба безопасности призвала украинцев не доверять непроверенной информации
СБУ рассказала о борьбе с киберугрозами
СБУ рассказала о борьбе с киберугрозами / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины выпустила заявление о противодействии российской пропаганде. В нем говорится, что СБУ имеет четкий план действий на разные варианты развития ситуации.

"Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе – не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны. Служба безопасности в рамках своей компетенции постоянно анализирует различные сценарии развития событий – есть четкий план действий на каждый из них. Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее", — говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что цель информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан и расшатать единство.

"СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора. Не только фиксирует, но активно им противодействует. Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов. Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину", — подчеркивается в заявлении.

В СБУ призвали сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, так как это играет на руку врагу. Украинцам советуют мыслить критично и проверять любую информацию, руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных, и научиться отличать правду от фейков.

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Кибератаки со стороны России

В ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину. Она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дія". Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия.

У Путина отрицают причастность к кибератакам на Украину.

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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк рассказал, кто может стоять за кибератакой на Украину, кроме Российской Федерации.

Тем временем в США заговорили о санкциях против РФ из-за кибератак на Украину.

Угроза вторжения РФ

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