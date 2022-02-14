Россия совершила гибридную атаку на Украину — заявление СБУ

Служба безопасности Украины выпустила заявление о противодействии российской пропаганде. В нем говорится, что СБУ имеет четкий план действий на разные варианты развития ситуации.
"Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе – не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны. Служба безопасности в рамках своей компетенции постоянно анализирует различные сценарии развития событий – есть четкий план действий на каждый из них. Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее", — говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что цель информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан и расшатать единство.
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"СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора. Не только фиксирует, но активно им противодействует. Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов. Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину", — подчеркивается в заявлении.
В СБУ призвали сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, так как это играет на руку врагу. Украинцам советуют мыслить критично и проверять любую информацию, руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных, и научиться отличать правду от фейков.
Кибератаки со стороны России
В ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину. Она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дія". Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия.
У Путина отрицают причастность к кибератакам на Украину.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк рассказал, кто может стоять за кибератакой на Украину, кроме Российской Федерации.
Тем временем в США заговорили о санкциях против РФ из-за кибератак на Украину.
Угроза вторжения РФ
- Россия стянула более чем 100 тысяч военных к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. Также эту дату, по данным британского издания The Guardian, называл президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.
- Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.
- Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.
- Украина созывает срочную встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.