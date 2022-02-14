Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Росія здійснила гібридну атаку на Україну – заява СБУ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 10:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Служба безпеки закликала українців не довіряти неперевіреній інформації
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України випустила заяву про протидію російській пропаганді. У ній йдеться про те, що СБУ має чіткий план дій на різні варіанти розвитку ситуації.

"Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та спотворенням реального стану речей. Все це в комплексі – не що інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни. Служба безпеки в рамках своєї компетенції постійно аналізує різні сценарії розвитку подій – є чіткий план дій на кожен із них. Разом з керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та органами влади безпеки ми готові реагувати на ситуацію не лише тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь", – йдеться в повідомленні.

Реклама

У СБУ зазначили, що мета інформаційного нагнітання – посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру у здатність держави захистити своїх громадян та розхитати єдність.

"СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, у поширенні деякими політиками наративів країни-агресора. Не тільки фіксує, але активно їм протидіє. Це відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті спецслужб та недопущенні диверсій та терактів. Співробітники СБУ працюють у всіх регіонах країни у посиленому режимі. Ми готові захищати Україну", – наголошується в заяві.

У СБУ закликали зберігати спокій і не піддаватися на провокації, оскільки це грає на руку ворогові. Українцям радять мислити критично та перевіряти будь-яку інформацію, керуватися даними офіційних джерел, а не анонімних, та навчитися відрізняти правду від фейків.

Реклама

Кібератаки з боку Росії

У ніч на 14 січня було здійснено найбільшу за чотири роки кібератаку на Україну. Вона "поклала" низку урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що за кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія.

У Путіна заперечують причетність до кібератак на Україну.

Реклама

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Демедюк розповів, хто може стояти за кібератакою на Україну, крім Російської Федерації.

Тим часом у США заговорили про санкції проти РФ через кібератаки на Україну.

Загроза вторгнення РФ

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Особливий статус Донбасу: як його бачать Україна й Росія та чи буде знайдено компроміс Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Єрмак заявив, що подолав COVID-19 за три дні. Це реально, чи нас знову хтось обдурив? Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІC, 28-31 січня 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Докладніше
Doodle Сьогодні
14 лютого. Майкл Рубенс Блумберг. Цього дня рівно 80 років тому народився один із найбагатших землян, засновник та власник світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка…
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування КМІС, 28 - 31 січня 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.03

Російський рубль (₽)

0.3728

Євро (€)

31.98

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

235 256

захворіло за тиждень в Україні

-3%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти