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Не лише Росія. У РНБО розповіли, хто може стояти за кібератакою на Україну

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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16 січня, 13:29
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Злом сайтів був лише прикриттям, вважає Демедюк
Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк. Фото: колаж "Сьогодні"
Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк. Фото: колаж "Сьогодні"

Кібератаку на українські урядові сайти, про яку стало відомо 14 січня, могло здійснити хакерське угруповання, пов'язане з білоруською розвідкою.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Демедюк агенції Reuters.

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"Попередньо ми вважаємо, що до цієї атаки може бути причетна група UNC1151. Пошкодження сайтів було лише прикриттям для деструктивніших дій, що відбувалися за лаштунками та наслідки яких ми відчуємо найближчим часом. UNC1151 – це кібершпигунське угруповання, пов'язане зі спецслужбами Республіки Білорусь", – сказав Демедюк.

Він також припустив, що хакери використовували Google Translate для перекладу свого послання польською мовою.

"Очевидно, що цим примітивним методом їм не вдалося нікого ввести в оману, але все ж таки це свідчить про те, що нападники грали на питанні польсько-українських відносин (які з кожним днем лише посилюються)", – додав чиновник РНБО.

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Минулі атаки UNC1151

Демедюк, який раніше був головою Кіберполіції України, сказав, що у послужному списку групи UNC1151 є напади на Литву, Латвію, Польщу та Україну. Крім того, кіберзлочинці розповсюджували матеріали, які засуджують присутність альянсу НАТО в Європі, зазначив представник РНБО.

"Шкідливе програмне забезпечення, використане для шифрування деяких урядових серверів, за своїми характеристиками дуже подібне до того, яке використовувала група APT29", – заявив він, маючи на увазі хакерів, підозрюваних у причетності до злому Національного комітету Демократичної партії перед президентськими виборами у США у 2016 році. Йдеться про угрупування, відоме також як Cozy Bear.

За даними Загальної служби розвідки та безпеки Нідерландів, за нею стоїть Служба зовнішньої розвідки Росії.

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Атака хакерів на Україну

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