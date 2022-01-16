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Не только Россия. В СНБО рассказали, кто может стоять за кибератакой на Украину

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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16 января, 13:29
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Взлом сайтов был лишь прикрытием, считает Демедюк
Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк. Фото: коллаж "Сегодня"
Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк. Фото: коллаж "Сегодня"

Кибератаку на украинские правительственные сайты, о которой стало известно 14 января, могла совершить хакерская группировка, связанная с белорусской разведкой.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк агентству Reuters.

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"Предварительно мы считаем, что к этой атаке может быть причастна группа UNC1151. Повреждение сайтов было лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшее время. UNC1151 – это кибершпионская группировка, связанная со спецслужбами Республики Беларусь", – сказал Демедюк.

Он также предположил, что хакеры использовали Google Translate для перевода своего послания на польский язык.

"Очевидно, что этим примитивным методом им не удалось никого ввести в заблуждение, но все же это свидетельствует о том, что нападавшие играли на вопросе польско-украинских отношений (которые с каждым днем ​​только усиливаются)", – добавил чиновник СНБО.

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Прежние атаки UNC1151

Демедюк, который ранее был главой Киберполиции Украины, сказал, что в послужном списке группы UNC1151 есть нападения на Литву, Латвию, Польшу и Украину. Кроме того, киберпреступники распространяли материалы, осуждающие присутствие альянса НАТО в Европе, указал представитель СНБО.

"Вредоносное программное обеспечение, использованное для шифрования некоторых правительственных серверов, по своим характеристикам очень похоже на то, которое использовала группа APT29", – заявил он, имея в виду хакеров, подозреваемых в причастности к взлому Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году. Речь идет о группе, известной также как Cozy Bear.

По данным Общей службы разведки и безопасности Нидерландов, за ней стоит Служба внешней разведки России.

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Атака хакеров на Украину

  • В ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину. Она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дія".
  • Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия. Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.
  • Кроме того, у Путина нагло открестились от кибератак на Украину.

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