Украина созывает встречу с Россией — Москве дали 48 часов

Дмитрий Кулеба заявил о созыве специального формата

Кулеба дал России двое суток на объяснения / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками Венского документа в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Если Россия серьезно относится к своим словам о безраздельности безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", — написал Кулеба.

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Венский документ ОБСЕ одписан в 2011 году. Он нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами-участницами. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.

Угроза нападения России

Россия стянула войска численностью более 100 тысяч к границе Украины. Она начнет вторжение 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.

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Издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу этого видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность нового вторжения России в Украину повышается.

Руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявил, что Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной.

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