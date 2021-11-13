Россия намерена перенаправить мигрантов в Украину: Яценюк раскрыл план Кремля

ФСБ России планирует перенаправить миграционный поток со стороны Европейского Союза в Украину. Об этом рассказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова" Савика Шустера на телеканале "Украина 24".
"Беларусь по сути уже аннексирована Путиным. Российские военнослужащие, российские самолеты уже захватили белорусское пространство. По моему убеждению, это уже завершение аннексии Беларуси. Александр Лукашенко никакой не "батька". Он – международный преступник. И его начальник Путин – такой же международный преступник. Эти двое представляют угрозу нашей стране", – подчеркнул он.
По мнению Яценюка, в Кремле и ФСБ в данный момент планируют, как перенаправить миграционный поток со стороны Европейского Союза в Украину: "И это вопрос дней – это будет или нет".
Он подчеркнул, что украинские власти должны срочно требовать от ЕС совместных консультаций, как решать эту проблему:
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"Потому что это не просто проблема Европейского Союза. Это проблема также Украины. Мы охраняем свои границы и границы ЕС. В этой проблеме должен быть ответ в том числе и ЕС. Нельзя постоянно прогибаться под Путиным. Он и перекрывает газ, и отправляет мигрантов, угрожает НАТО, угрожает Европе", – сказал он.
Украинская "Стена" на границе с Россией
Впервые в Украине заговорили о проекте "Стена" в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.
Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысячи километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа. Проект предусматривает установку современных "интеллектуальных" технических средств с видеонаблюдением, мультисенсорными и тепловизионными камерами. Вдоль границы будут оборудованы 8 тыс. окопов для техники, два оборонных рубежа и около 4 тыс. блиндажей, а также другие инженерно-строительные сооружения.
Европа хочет свою "стену Яценюка"
12 стран Европейского Союза, которые граничат с Россией и Беларусью, захотели создать на своих восточных границах такую же стену безопасности, какую сейчас возводит Украина по проекту, разработанному премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году.
Министры Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии обратились с письмом к Еврокомиссии с требованием обустроить на границах Шенгенской зоны с восточными странами современное заградительное укрепление, которое не даст возможности легко проникать к ним нелегальным мигрантам.
Миграционная угроза
- После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию, – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
- А в Германии депутаты от нового большинства в Бундестаге додумались предложить, чтобы мигрантов временно направить в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это предложение и посоветовал немецким депутатам забрать нелегалов к себе домой.
- Президент Владимир Зеленский даже созывал СНБО из-за ситуации на белорусско-польской границе. Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять в мигрантов в случае прорыва границы, но следует принять превентивные меры, чтобы до этого не дошло.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
- Министр МВД Денис Монастырский отметил, что Украина будет действовать на своей границе наподобие того, как это было у литовцев и поляков, которые первыми столкнулись с миграционным террором.
- Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман считает, что ситуация была прогнозируемой, но действующая украинская власть ее "проспала", и теперь нужно принимать решение, как остановить это искусственное нашествие.
- 12 ноября в интернете появилась карта, как мигранты попадут в Европу через Украину.