РФ пригрозила США и НАТО: примем меры, если не будет гарантий

Россия ждет от США и НАТО конкретных действий, а не разговоров

РФ предлагает создать новую систему договоренностей по безопасности / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не примут предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут РИА Новости.

"Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", – сказал Лавров.

Также он пригрозил, что Россия не даст "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях".

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Лавров отметил важность для РФ участия в переговорах американских военных.

"Насколько мы понимаем, подготовленные нами проекты изучаются в Вашингтоне и других западных столицах... Для нас принципиально важно участие в переговорах высокопоставленных военных США и стран альянса", – сказал он.

По его словам, предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности и допустил, что на ее базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.

Переговоры о гарантиях безопасности