РФ пригрозила США та НАТО: вживемо заходів, якщо не буде гарантій

Росія жде від США і НАТО конкретних дій , а не розмов

РФ пропонує створити нову систему договорів з безпеки / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вживе заходів для усунення загроз своєї безпеки, якщо США та НАТО не приймуть пропозиції РФ щодо гарантій безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пишуть РІА Новини .

"Якщо в розумний строк конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою агресивну лінію, то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці", – сказав Лавров.

Також він пригрозив, що Росія не дасть "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях".

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Лавров наголосив на важливості для РФ участі в переговорах американських військових.

"Наскільки ми розуміємо, підготовлені нами проекти вивчаються у Вашингтоні та інших західних столицях... Для нас принципово важливою є участь у переговорах високопоставлених військових США та країн альянсу", – сказав він.

За його словами, пропозиції спрямовані на створення та юридичне оформлення нової системи домовленостей із Заходом у сфері безпеки та припустив, що на її базі можливі нові угоди щодо контролю над озброєннями.

Переговори про гарантії безпеки