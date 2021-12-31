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РФ пригрозила США та НАТО: вживемо заходів, якщо не буде гарантій

Наталія Магдик Наталія Магдик
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31 грудня, 11:51
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Росія жде від США і НАТО конкретних дій , а не розмов
РФ пропонує створити нову систему договорів з безпеки
РФ пропонує створити нову систему договорів з безпеки / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вживе заходів для усунення загроз своєї безпеки, якщо США та НАТО не приймуть пропозиції РФ щодо гарантій безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пишуть РІА Новини .

"Якщо в розумний строк конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою агресивну лінію, то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці", – сказав Лавров.

Також він пригрозив, що Росія не дасть "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях".

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Лавров наголосив на важливості для РФ участі в переговорах американських військових.

"Наскільки ми розуміємо, підготовлені нами проекти вивчаються у Вашингтоні та інших західних столицях... Для нас принципово важливою є участь у переговорах високопоставлених військових США та країн альянсу", – сказав він.

За його словами, пропозиції спрямовані на створення та юридичне оформлення нової системи домовленостей із Заходом у сфері безпеки та припустив, що на її базі можливі нові угоди щодо контролю над озброєннями.

Переговори про гарантії безпеки

  • 30 грудня відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена та глави російської держави Володимира Путіна.
  • Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російсько-американські переговори про гарантії безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул, за день до саміту Росія – НАТО . Представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч РФ-НАТО 12 січня.
  • Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що НАТО має виключити вимоги президента Росії Володимира Путіна щодо "гарантій безпеки" і висунути йому зустрічні.
  • 23 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що Італія могла б відіграти посередницьку роль у переговорах між Росією та НАТО щодо гарантій безпеки. За його словами, відносини між Росією та Італією знаходяться на високому рівні, "незалежно від тих політичних сил, які в той чи інший момент опиняються на вершині політичної влади".

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