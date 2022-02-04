Вторжение с территории Беларуси: Резников оценил риски

Министр обороны успокоил украинцев заявлением

Министр оборони Алексей Резников. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны Алексей Резников заявил, что концентрация войск России на учениях в Беларуси недостаточна для наступления на Украину.

Об этом сообщает Украинская правда.

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"Наступление с белорусской стороны имеет наименьший уровень риска. Мы внимательно следим за учениями, которые начались на территории Республики Беларусь, изучаем и через данные разведки, и из открытых источников...Поэтому я уверенно вам говорю – по состоянию на сегодняшний день, концентрация российских войск для учений в Беларуси такова, что их недостаточно для проведения какой-либо наступательной операции", – сказал Резников.

Министр добавил, что эти данные совпадают с данными США, Великобритании и другими странами НАТО.

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