Шантаж Украины и мира! Порошенко назвал следующие шаги Путина

Пятый президент Украины рассказал об угрозах со стороны России

Пятый президент Украины Петр Порошенко (слева) и президент Российской Федерации Владимир Путин (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Вторжение России в Украину будет сопровождаться не танковым наступлением, а крылатыми ракетами.

Об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

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"Кто вам сказал, что Путин будет наступать танковой армией? Если мы выйдем за масштаб локальной войны, то Путин будет атаковать крылатыми ракетами из каспийской флотилии, самолетами из-за пределов Украины (ракетное вооружение, бьющее на 200-300 км), "Искандерами", которые будут из российской территории – оперативно-тактические – уничтожать основные средства", – рассказал он.

"Время гибридной войны"

По его словам, президент России Владимир Путин может вести полномасштабную войну против Украины, которая может начаться в любое время.

"Начнет ли войну Путин или нет? Я считаю, что нет – полномасштабное вторжение. Что он начнет? Зачем он это сейчас делает? Делает для шантажа Украины и мира. Он начнет гибридную войну. Мы живем в 2022 году – это уже время гибридной войны", – заявил Порошенко.

Также пятый президент перечислил составляющие этой гибридной войны:

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"Это кибератаки, массовые беспорядки, диверсионно-разведывательные группы, которые подрывают объекты критической инфраструктуры, а также "5 колонна", информационная и фейковая война. Это все в его распоряжении (Владимира Путина – прим. ред.) – он знает, как это делать".

Кибератака на Украину

С 13 на 14 января этого года хакеры совершили массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. На сайтах МОН, Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики были размещены сообщения с угрозами на трех языках – украинском, российском и польском.

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – было написано в сообщении.

Другие угрозы

В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – прим. ред.) в западном направлении. При этом была информация, что российские ракетные комплексы направляются в Украину.

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Как сообщается, на границе с Украиной сосредоточены более 106 тысяч человек сухопутной группировки ВС РФ. Вместе с морской и воздушной группировками общая численность войск – более 127 тысяч военнослужащих

Напомним, в России заявили, что не причастны к кибератакам на сайты госструктур Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, обвинения являются "бездоказательными".

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", – заявил Песков.

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