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Шантаж України та світу! Порошенко назвав наступні кроки Путіна

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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22 січня, 12:03
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П'ятий президент України розповів про погрози з боку Росії
П'ятий президент України Петро Порошенко (ліворуч) та президент Російської Федерації Володимир Путін (праворуч).
П'ятий президент України Петро Порошенко (ліворуч) та президент Російської Федерації Володимир Путін (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Вторгнення Росії в Україну супроводжуватиметься не танковим наступом, а крилатими ракетами.

Про це в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" заявив п’ятий президент України Петро Порошенко.

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" Хто вам сказав, що Путін наступатиме танковою армією? Якщо ми вийдемо за масштаб локальної війни, то Путін атакуватиме крилатими ракетами з каспійської флотилії, літаками з-за меж України (ракетне озброєння, що б'є на 200-300 км), "Іскандерами", які будуть з російської території – оперативно-тактичні – знищувати основні засоби ", – розповів він.

"Час гібридної війни"

За його словами, президент Росії Володимир Путін може вести повномасштабну війну проти України, яка може розпочатися будь-коли.

"Чи розпочне війну Путін чи ні? Я вважаю, що ні – повномасштабне вторгнення. Що він розпочне? Навіщо він це зараз робить? Робить для шантажу України та світу. Він розпочне гібридну війну. Ми живемо у 2022 році – це вже час гібридної війни ", – заявив Порошенко.

Також п'ятий президент перерахував складові цієї гібридної війни:

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"Це кібератаки, масові заворушення, диверсійно-розвідувальні групи, які підривають об'єкти критичної інфраструктури, а також "5 колони", інформаційна та фейкова війна. Це все в його розпорядженні (Володимира Путіна – прим. ред.) – він знає, як це робити".

Кібератака в Україні

З 13 на 14 січня цього року хакери здійснили масову кібератаку на веб-сайти державних структур України. На сайтах МОН, Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики було розміщено повідомлення з погрозами трьома мовами – українською, російською та польською.

"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені у спільну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, їх неможливо відновити. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся та чекайте гіршого. Це Вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН, за УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі", – було написано в повідомленні.

Інші погрози

У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО і ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – прим. ред.) у західному напрямку. При цьому була інформація, що російські ракетні комплекси прямують до України.

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Як повідомляється, на кордоні з Україною зосереджені понад 106 тисяч осіб сухопутного угруповання ЗС РФ. Разом із морським та повітряним угрупованнями загальна чисельність військ – понад 127 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, у Росії заявили, що не причетні до кібератак на сайти держструктур України. За словами прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, звинувачення є "бездоказними".

"Ми не маємо до цього жодного стосунку. Росія не має жодного відношення до цих кібератаків", – заявив Пєсков.

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