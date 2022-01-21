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"Политики Украины должны забыть взаимные обиды": Аваков дал рецепт противостояния России

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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21 января, 22:17
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Экс-глава МВД раскритиковал обращение президента Зеленского
Арсен Аваков рассказал о необходимости объединения для борьбы с Россией. Коллаж "Сегодня"
Арсен Аваков рассказал о необходимости объединения для борьбы с Россией. Коллаж "Сегодня"

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" ответил на заявление президента Владимира Зеленского о том, что Харьков может быть оккупирован Россией.

"Я как русскоязычный украинский националист, заявляю: Харьков – первая столица Украины, в Харькове была одна из самых крутых украинских интеллигенций. Харьков – это украинский город, в котором развита культура слобожанского языка. Кто забыл, пусть вспомнит 2014 год, когда Харьков получил прививку от этой заразы, когда качнули..., но Харьков это не поддержал. Не поддержит и сейчас. Харьков — город созидательный, он не хочет стать бандитской столицей, в которую превратили Донецк российские оккупанты", – сказал он.

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Аваков раскритиковал Зеленского за его заявления по поводу вероятного вторжения России и рассказал, как нужно вести себя политикам и простым украинцам.

"Что я ждал от президента в его обращении? Во-первых, не говорить с украинцами как с несмышленым ребенком или тяжело больным человеком. Надо сказать правду: ситуация непростая, ситуация тяжелая, но я делаю это, это и то, и кроме того, мы значительно сильнее, чем были в 2014 году. У нас есть армия, развитая инфраструктура, нам есть чем отвечать. Я полагаю, очень важно объединяться. Не надо объединяться вокруг президента Зеленского или президента Порошенко, а вокруг Украины, отбросить "обидки". Когда Запад увидит такое поведение, будет реагировать более ответственно", сказал политик.

Что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию The Washington Post, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Среди таких регионов он назвал Харьков.

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"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население", — заявил он.

Арсен Аваков ответил на это заявление на своей странице в Facebook. Он призвал президента не бросаться словами, а говорить о реальных угрозах со стороны России, и что для защиты своих территорий делает Украина.

Также Владимир Зеленский на днях выступил с видеообращением к украинцам, в котором призвал не сеять панику по поводу вероятной войны с Россией.

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Угроза вторжения в Украину

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