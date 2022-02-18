Путин выдвинул условие Украине по Донбассу

Президент России Владимир Путин рассказал, что необходимо для того, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе. Об этом пишут РИА Новости.
"Всё, что нужно сделать Киеву – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта", – сказал он.
Вопрос по Донбассу остается не решен
- 10 февраля, в Берлине состоялась очередная "нормандская встреча" советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Переговоры продолжались почти девять часов, но не привели к подписанию общего документа. Камнем преткновения стал пункт Минских соглашений об особом статусе Донбасса.
- Российская сторона настаивает, чтобы украинские власти обсудили предоставление особого статуса Донбассу напрямую с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее говорил о том, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых "ЛНР" и "ДНР".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина никогда не согласится с российской трактовкой Минских соглашений.
Россия обвиняет Украину в затягивании переговоров
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Украина на переговорах отказывается от прямого диалога с представителями ОРДЛО. По его словам, это главное разногласие, затянувшее переговоры.
Он также заявил, что Киев не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения по Донбассу о будущем статусе в составе Украины – и "никому не известно, каким видит совместное будущее с Донбассом, они держат это в секрете".