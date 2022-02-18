Путин собрал Совбез РФ по Украине

Хозяин Кремля созвал силовиков на срочное совещание

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совета Безопасности РФ ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает сайт Кремля.

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Что обсудили

Как отмечается, на совещании обсуждалась ситуация вокруг Украины "с акцентом на растущую напряженность, провоцируемую извне".

"Президент подробно проинформировал участников совещания о своих международных контактах на этой неделе – очных и телефонных. Состоялся также обмен мнениями по теме гарантий безопасности для России", – говорится в заявлении Кремля.

/ Фото: kremlin.ru

Отмечается, что были собраны все главы силовых структур, в том числе военных.

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Угроза вторжения в Украину со стороны РФ

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля, однако этого не случилось.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент. А представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ не выполнила полностью ни одно обязательство по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

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Напомним, на фоне сохраняющейся угрозы от России Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля.

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