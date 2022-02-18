Германия начала переброску войск к границе России

На фоне сохраняющейся угрозы от России Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля, доставив почти половину запланированного подкрепления для размещенной здесь боевой группы НАТО.
Об этом сообщает Reuters.
Что известно
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил – канцлер Германии Олаф Шольц заверил его, что немецкие солдаты уполномочены сражаться за Литву.
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"Немецкая армия находится на нашей территории, чтобы защищать нас, и если Литве будет угрожать опасность, они действительно готовы выполнить свой долг", — сказал Науседа.
До конца недели ожидается прибытие в Литву еще 220 военнослужащих Бундесвера и 100 транспортных средств.
Обстановка
- Интересно, что переброска немецких военных в Литву произошла на следующий день после визита канцлера Германии Олафа Шольца в Москву, где на совместном брифинге с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что Украину на данный момент не ждут в НАТО.
- Сейчас многие западные страны – члены НАТО – перебрасывают своих военных поближе к границам России.
- 16 февраля правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники.
- В этот же день служба внешней разведки Эстонии опубликовала доклад, где сказано, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.
- Пошаговый план нападения России на Украину озвучил 17 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен во время экстренного заседания Совета безопасности ООН.
- Министерство обороны Великобритании опубликовало свою карту вторжения российских войск в Украину.