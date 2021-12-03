Путин пожаловался Эрдогану на Киев – о чем говорили президенты

На встрече лидеры двух стран обсуждали Украину, Сирию, Ливию, Азербайджан и Армению

Президенты двух государств обсудили важные вопросы / Фото: Коллаж: Сегодня

По инициативе президента Турции Реджепа Эрдогана состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Главы государств обсудили наиболее важные вопросы для двух стран, а также затронули темы Сирии, Ливии, Азербайджана и Армении, и конфликт на Донбассе.

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В тоже время в Кремле отметили, что обсуждая украинский вопрос президент России рассказал о том, что на Донбассе были применены беспилотные аппараты "Байрактар", что, по его мнению, направлено на срыв Минских соглашений.

Также во время встречи обсуждались вопросы, которые улучшат отношения между Турцией и Россией.

Турция хочет помирить Украину и Россию

26 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженной ситуации между Киевом и Москвой, увеличившей количество своих войск возле границы Украины. В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.

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РФ не выполняет договоренности

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Минские соглашения должны выполнять все стороны конфликта, в частности Россия, которая игнорирует все договоренности.

"Существует ряд обязательств, в рамках Минских соглашений: прекращение огня, которое не выполняет Россия, вывод всех тяжелых вооружений, этот пункт Россия тоже не выполняет, разрешение на мониторинг ОБСЕ, принятие закона об особом статусе Донбасса и обмен пленными по принципу "всех на всех", который тормозит российская сторона. Я мог бы продолжить. Я думаю, вы поняли. Для танго нужны двое".

Как разрешить конфликт

Президент Владимир Зеленский считает вступление Украины в НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.

Также Зеленский заявлял, что если дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе потерпят крах, вопрос о разрыве всех отношений с оккупированными территориями могут вынести на референдум.