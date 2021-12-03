Путін поскаржився Ердогану на Київ – про що говорили президенти

На зустрічі лідери двох країн обговорювали Україну, Сирію, Лівію, Азербайджан та Вірменію.

Президенти двох держав обговорили важливі питання / Фото: Колаж: Сьогодні

З ініціативи президента Туреччини Реджепа Ердогана відбулася телефонна розмова з російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомляє Anadolu Agency .

Глави держав обговорили найважливіші питання для двох країн, а також торкнулися тем Сирії, Лівії, Азербайджану та Вірменії та конфлікту на Донбасі.

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Водночас у Кремлі відзначили , що обговорюючи українське питання, президент Росії розповів про те, що на Донбасі були застосовані безпілотні апарати "Байрактар", що, на його думку, спрямоване на зрив Мінських угод.

Також під час зустрічі обговорювалися питання, які покращать відносини між Туреччиною та Росією.

Туреччина хоче помирити Україну та Росію

26 листопада Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України . У відповідь на це радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський вітають бажання президента Туреччини .

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РФ не виконує домовленостей

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Мінські угоди мають виконувати усі сторони конфлікту, зокрема Росія, яка ігнорує всі домовленості.

"Існує ряд зобов'язань, у рамках Мінських угод: припинення вогню, яке не виконує Росія, виведення всіх важких озброєнь, цей пункт Росія теж не виконує, дозвіл на моніторинг ОБСЄ, ухвалення закону про особливий статус Донбасу та обмін полоненими за принципом "всіх на всіх" ", Який гальмує російська сторона. Я міг би продовжити. Я думаю, ви зрозуміли. Для танго потрібні двоє".

Як вирішити конфлікт

Президент Володимир Зеленський вважає вступ України до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни на Донеччині.

Також Зеленський заявляв, що якщо дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі зазнають краху, питання про розрив усіх відносин із окупованими територіями можуть винести референдум.