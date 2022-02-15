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"Пусть засунет себе в одно место": что будет, если Путин признает "Л/ДНР"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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15 февраля, 16:16
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Россия рискует развалить Минские соглашения – в Украине уже отреагировали
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Депутаты Государственной думы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. За проект постановления проголосовал 351 депутат.

Если президент России подпишет документ о признании "Л/ДНР", то это будет означать выход из Минских соглашений.

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"Оккупационный шаг"

Народный депутат Валентин Наливайченко в эфире телеканала "Украина 24" назвал голосование в Госдуме "оккупационным шагом".

"Именно российские коммунисты внесли этот законопроект. Это очередная оккупация нашего Донецка и Луганска", – заявил он.

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

По мнению депутата, действия Украины должны быть следующими:

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  1. Отменить на международном уровне это признание.
  2. В Совете безопасности ООН поднять вопрос об оккупационных действиях на временно оккупированных территориях Украины.

"Также все, кто проголосовал за это безумие, должны подпасть под международные и украинские санкции", – заявил Наливайченко.

"Похоронили и забили гвоздь в гроб"

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что голосование Госдумы РФ означает конец "Минска":

"Его похоронили и забили гвоздь в гроб. Сделала это Российская Федерация. Это снимает все вопросы о "нас там нет". Следует вводить новые санкции против РФ. Это очередной акт агрессии против Украины. Донецк и Луганск был, есть и будет украинским. Государственная "дура" РФ подтвердила, что является отделом при Путине и может засунуть это голосование себе в одно место".

Член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш отметил, что расценивает решение Госдумы, как "политический демарш":

"Это не признание. Только когда Путин подпишет соответствующий указ, тогда это будет означать, что Россия признала "ДНР" и "ЛНР". И вот тогда это будет означать, что Минским соглашениям пришел конец – и соответственно пришел конец минскому процессу", – сказал он.

По его мнению, на сегодняшний день "это только политика":

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"Политическое и психологическое давление на руководство Украины и наших западных партнеров. Кремль в условиях, когда он вынужден немного усмирить свои военные аппетиты, пытается давить, чтобы заставить нас выполнить Минские соглашения в варианте Москвы".

Фото Alexander Ermochenko/Reuters
Фото Alexander Ermochenko/Reuters / Фото: Reuters

По его словам, президент России может подписать указ только в одном случае:

"Если будет реальная угроза для России, т.е. если мы начнем военную операцию по освобождению этой территории. Я не вижу перспектив для таких мероприятий".

Политолог Сергей Таран считает, что Украине нужно отказываться от "Минска".

"Сейчас нужно ужесточать санкции. У нас есть основания говорить, что РФ не просто оккупирует территорию, а официально это признает", – сказал он.

Что говорят в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Российской Федерации небезучастны к судьбе Донбасса, но остаются приверженцами Минских соглашений.

Также Песков заявил, что никакие официальные решения о возможности признания РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР" не принимались.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР".

Также он отметил, что сама постановка вопроса в России о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению Минских документов.

Что заявили в Украине

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