"Пусть засунет себе в одно место": что будет, если Путин признает "Л/ДНР"

Депутаты Государственной думы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. За проект постановления проголосовал 351 депутат.
Если президент России подпишет документ о признании "Л/ДНР", то это будет означать выход из Минских соглашений.
"Оккупационный шаг"
Народный депутат Валентин Наливайченко в эфире телеканала "Украина 24" назвал голосование в Госдуме "оккупационным шагом".
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"Именно российские коммунисты внесли этот законопроект. Это очередная оккупация нашего Донецка и Луганска", – заявил он.
По мнению депутата, действия Украины должны быть следующими:
- Отменить на международном уровне это признание.
- В Совете безопасности ООН поднять вопрос об оккупационных действиях на временно оккупированных территориях Украины.
"Также все, кто проголосовал за это безумие, должны подпасть под международные и украинские санкции", – заявил Наливайченко.
"Похоронили и забили гвоздь в гроб"
В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что голосование Госдумы РФ означает конец "Минска":
"Его похоронили и забили гвоздь в гроб. Сделала это Российская Федерация. Это снимает все вопросы о "нас там нет". Следует вводить новые санкции против РФ. Это очередной акт агрессии против Украины. Донецк и Луганск был, есть и будет украинским. Государственная "дура" РФ подтвердила, что является отделом при Путине и может засунуть это голосование себе в одно место".
Член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш отметил, что расценивает решение Госдумы, как "политический демарш":
"Это не признание. Только когда Путин подпишет соответствующий указ, тогда это будет означать, что Россия признала "ДНР" и "ЛНР". И вот тогда это будет означать, что Минским соглашениям пришел конец – и соответственно пришел конец минскому процессу", – сказал он.
По его мнению, на сегодняшний день "это только политика":
"Политическое и психологическое давление на руководство Украины и наших западных партнеров. Кремль в условиях, когда он вынужден немного усмирить свои военные аппетиты, пытается давить, чтобы заставить нас выполнить Минские соглашения в варианте Москвы".
По его словам, президент России может подписать указ только в одном случае:
"Если будет реальная угроза для России, т.е. если мы начнем военную операцию по освобождению этой территории. Я не вижу перспектив для таких мероприятий".
Политолог Сергей Таран считает, что Украине нужно отказываться от "Минска".
"Сейчас нужно ужесточать санкции. У нас есть основания говорить, что РФ не просто оккупирует территорию, а официально это признает", – сказал он.
Что говорят в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Российской Федерации небезучастны к судьбе Донбасса, но остаются приверженцами Минских соглашений.
Также Песков заявил, что никакие официальные решения о возможности признания РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР" не принимались.
Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР".
Также он отметил, что сама постановка вопроса в России о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению Минских документов.
Что заявили в Украине
- Министр обороны Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.
- В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не согласится с российской трактовкой Минских соглашений. По мнению Кремля, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей должны быть интегрированы в состав страны на особых условиях.