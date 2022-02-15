"Нехай засуне собі в одне місце": що буде, якщо Путін визнає "Л/ДНР"

Росія ризикує розвалити Мінські угоди – в Україні вже відреагували

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Депутати Державної думи підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійні, суверенні та незалежні держави. За проєкт ухвали проголосував 351 депутат.

Якщо президент Росії підпише документ про визнання "Л/ДНР", це означатиме вихід із Мінських угод.

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"Окупаційний крок"

Народний депутат Валентин Наливайченко в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав голосування в Держдумі "окупаційним кроком".

"Саме російські комуністи внесли цей законопроект. Це чергова окупація нашого Донецька та Луганська", – заявив він.

На думку депутата, дії України мають бути такими:

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Скасувати на міжнародному рівні це визнання. У Раді безпеки ООН порушити питання про окупаційні дії на тимчасово окупованих територіях України.

"Також усі, хто проголосував за це безумство, мають підпасти під міжнародні та українські санкції", – заявив Наливайченко.

"Поховали та забили цвях у труну"

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що голосування Держдуми РФ означає кінець "Мінська":

"Його поховали і забили цвях у труну. Зробила це Російська Федерація. Це знімає всі питання щодо "нас там немає". Слід запроваджувати нові санкції проти РФ. Це черговий акт агресії проти України. Донецьк і Луганськ був, є і буде українським. Державна "дура" РФ підтвердила, що є відділом за Путіна і може засунути це голосування собі в одне місце".

Член української делегації у ТКГ із Донбасу Сергій Гармаш зазначив, що розцінює рішення Держдуми як "політичний демарш":

"Це не визнання. Тільки коли Путін підпише відповідний указ, тоді це означатиме, що Росія визнала "ДНР" і "ЛНР". І ось тоді це означатиме, що Мінським угодам прийшов кінець – і відповідно прийшов кінець мінському процесу", – сказав він.

На його думку, на сьогодні "це тільки політика":

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"Політичний та психологічний тиск на керівництво України та наших західних партнерів. Кремль в умовах, коли він змушений трохи утихомирити свої військові апетити, намагається тиснути, щоб змусити нас виконати Мінські угоди у варіанті Москви".

Фото Alexander Ermochenko/Reuters / Фото: Reuters

За його словами, президент Росії може підписати указ лише в одному випадку:

"Якщо буде реальна загроза для Росії, тобто якщо ми розпочнемо військову операцію зі звільнення цієї території. Я не бачу перспектив для таких заходів".

Політолог Сергій Таран вважає, що Україні потрібно відмовлятися від "Мінська".

"Зараз потрібно посилювати санкції. У нас є підстави говорити, що РФ не просто окупує територію, а офіційно це визнає", – сказав він.

Що кажуть у Росії

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Російській Федерації небайдужі до долі Донбасу, але залишаються прихильниками Мінських угод.

Також Пєсков заявив, що жодних офіційних рішень про можливість визнання РФ так званих "ДНР" і "ЛНР" не приймалися.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією , закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР"

Також він зазначив, що саме формулювання питання в Росії про визнання окупаційних структур в ОРДЛО є кроком до руйнування Мінських документів.

Що заявили в Україні