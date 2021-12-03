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Будет ли разговор Зеленского с Путиным: "Свобода слова Савика Шустера"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 декабря, 17:10
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Также политики будут разбираться, почему Украина молчит про Саакашвили

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят возможность прямых переговоров президентов Украины и России, и каким путем ведет нашу страну Владимир Зеленский.

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В программы поговорят об обращении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к украинцам, и почему молчит Украина. Будет прямое включение матери Саакашвили Гиули Аласании.

Также политики обсудят, кто и почему атакует журналистов в нашей стране.

Гостями студии станут:

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  • народный депутат от "Батькивщины", член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике Сергей Власенко;
  • народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;
  • глава партии "Голос" Кира Рудик;
  • народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;
  • народный депутат от "Голоса", полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко;
  • народный депутат VII созыва, заместитель главы партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский;
  • основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон;
  • главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;
  • старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), советник президента России по экономике (2000–2005) Андрей Илларионов.

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