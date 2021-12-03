Будет ли разговор Зеленского с Путиным: "Свобода слова Савика Шустера"

Также политики будут разбираться, почему Украина молчит про Саакашвили

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят возможность прямых переговоров президентов Украины и России, и каким путем ведет нашу страну Владимир Зеленский.

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В программы поговорят об обращении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к украинцам, и почему молчит Украина. Будет прямое включение матери Саакашвили Гиули Аласании.

Также политики обсудят, кто и почему атакует журналистов в нашей стране.

Гостями студии станут:

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