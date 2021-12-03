Чи буде розмова Зеленського з Путіним: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять можливість прямих переговорів президентів України та Росії, і яким шляхом веде нашу країну Володимир Зеленський.
У програми поговорять про звернення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі до українців, і чому мовчить Україна. Буде пряме включення матері Саакашвілі Гіулі Аласанії.
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Також політики обговорять, хто та чому атакує журналістів у нашій країні.
Гостями студії стануть:
- народний депутат від "Батьківщини", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Сергій Власенко;
- народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко;
- голова партії "Голос" Кіра Рудик;
- народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич;
- народний депутат від "Голосу", полковник Служби безпеки України Роман Костенко;
- народний депутат VII скликання, заступник голови партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський;
- засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон;
- головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов;
- старший науковий співробітник Центру безпекової політики (Вашингтон, США), радник президента Росії з економіки (2000–2005) Андрій Ілларіонов.