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"Проблема не в законе": у Зеленского сказали, когда Донбасс получит автономию

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 декабря, 17:52
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Офис президента Украины прокомментировал сообщение АР, что Вашингтон выдавливает особый статус Донбассу
На Банковой считают, что даже говорить об автономии сейчас бессмысленно / Коллаж "Сегодня"
На Банковой считают, что даже говорить об автономии сейчас бессмысленно / Коллаж "Сегодня"

В Офисе президента не считают, что есть предпосылки для предоставления определенной автономии территориям, которые сейчас находятся под контролем пророссийских боевиков, сколько бы Вашингтон не оказывал давления. О существовании такого давления сообщило агентство Associated Press со ссылкой на анонимные источники в Госдепартаменте США. На Банковой считают, что даже говорить об автономии сейчас бессмысленно, потому что на Донбассе продолжаются боевые действия.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Предпосылок нет

"Как можно говорить о политике, когда элементарные жизненные условия не обеспечены, даже несмотря на то, что это неоднократно обещалось? Поэтому мы обращаем внимание на реальные факты на Донбассе – то, что называется on the ground", – сказал Подоляк.

Советник отметил, что боевые действия на Донбассе продолжаются, поэтому вопрос сейчас не в том, что прописано в законодательстве. Мол, в законодательстве можно на постоянной основе прописать, например, что в ОРДЛО нет боевых действий и там восстановился мир. Однако российская сторона продолжает вкладываться в боевые действия, а не в мирную жизнь, поэтому "проблема явно не в том, что прописано или не прописано в украинском законодательстве".

Комментируя публикацию АР в целом, Подоляк отметил, что анонимные источники и гипотетические соображения не являются надежным фундаментом для веских выводов и часто бывают чьей-то информационной провокацией.

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Поддержка нашей позиции

США будут поддерживать условия Украины по завершению конфликта на Донбассе. А они такие – сначала прекращение огня, выход российских войск с Донбасса и восстановление Украиной полного контроля над своей государственной границей и только потом выборы. Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Чернев сообщил на своей странице в Фейсбуке по итогам визита делегации украинских депутатов в Вашингтон.

"США даже не рассматривают вариант исполнения Украиной Минских соглашений в российской трактовке. В этом в ходе встречи в Вашингтоне нас заверили члены Сената США от обеих партий... Таким образом мы можем рассчитывать на то, что наши американские союзники будут поддерживать наши условия. Кроме того, они поддержали нашу позицию по поводу необходимости сдерживания России и укрепления обороноспособности Украины и согласились с важностью усиления нашего оборонного потенциала системами ПВО и ПРО, а также развития украинского флота", – написал нардеп.

Ситуация в ОРДЛО

  • Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер сказал АР, что Украину могут спросить о готовности сделать какой-то шаг навстречу в вопросах оккупированных территорий Донбасса. Предложенные "уступки" могут включать контроль оккупантов над сферой здравоохранения, полицией и школами.
  • За минувшие сутки, 8 декабря, пророссийские боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня.
  • При этом на заседании Трехсторонней контактной группы 8 декабря не удалось договориться о прекращении огня на Донбассе, поэтому сегодня украинская сторона созвала внеочередное заседание для обсуждения нового перемирия на фронте.

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