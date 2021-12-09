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"Проблема не в законі": у Зеленського сказали, коли Донбас отримає автономію

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
9 грудня, 17:52
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Офіс президента України прокоментував повідомлення АР, що Вашингтон вичавлює особливий статус Донбасу
На Банковій вважають, що навіть говорити про автономію зараз безглуздо / Колаж "Сьогодні"
На Банковій вважають, що навіть говорити про автономію зараз безглуздо / Колаж "Сьогодні"

В Офісі президента не вважають, що є передумови для надання певної автономії територіям, які зараз перебувають під контролем проросійських бойовиків, скільки б Вашингтон не чинив тиск. Про існування такого тиску повідомило агентство Associated Press з посиланням на анонімні джерела у Держдепартаменті США. На Банковій вважають, що навіть говорити про автономію зараз безглуздо, бо на Донбасі тривають бойові дії.

Про це у коментарі LIGA.net заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Передумов немає

"Як можна говорити про політику, коли елементарні життєві умови не забезпечені, навіть незважаючи на те, що це неодноразово обіцялося? Тому ми звертаємо увагу на реальні факти на Донбасі – те, що називається on the ground", – сказав Подоляк.

Радник зазначив, що бойові дії на Донбасі тривають, тому питання зараз не в тому, що прописано у законодавстві. Мовляв, у законодавстві можна постійно прописати, наприклад, що в ОРДЛО немає бойових дій і там відновився мир. Проте російська сторона продовжує вкладатися у бойові дії, а не у мирне життя, тому "проблема явно не в тому, що прописано чи не прописано в українському законодавстві".

Коментуючи публікацію АР загалом, Подоляк зазначив, що анонімні джерела та гіпотетичні міркування не є надійним фундаментом для вагомих висновків і часто бувають чиєюсь інформаційною провокацією.

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Підтримка нашої позиції

США підтримуватимуть умови України щодо завершення конфлікту на Донбасі. А вони такі – спочатку припинення вогню, вихід російських військ з Донбасу та відновлення Україною повного контролю над своїм державним кордоном і лише потім вибори. Про це народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Чернєв повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці за підсумками візиту делегації українських депутатів до Вашингтона.

"США навіть не розглядають варіант виконання Україною Мінських угод у російській трактовці. У цьому в ході зустрічі у Вашингтоні нас запевнили члени Сенату США від обох партій... До того ж, вони підтримали нашу позицію щодо необхідності стримування Росії та зміцнення обороноздатності України і погодилися з важливістю посилення нашого оборонного потенціалу системами ППО та ПРО, а також розвитку українського флоту", – написав нардеп.

Ситуація в ОРДЛО

  • Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер сказав, що Україну можуть запитати про готовність зробити якийсь крок назустріч у питаннях окупованих територій Донбасу. Запропоновані "поступки" можуть включати контроль окупантів над сферою охорони здоров'я, поліцією та школами.
  • Минулої доби, 8 грудня, проросійські бойовики на Донбасі шість разів порушували режим припинення вогню.
  • Водночас на засіданні Тристоронньої контактної групи 8 грудня не вдалося домовитися про припинення вогню на Донбасі. Тому сьогодні українська сторона скликала позачергове засідання для обговорення нового перемир'я на фронті.

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