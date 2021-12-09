Україна кличе РФ на термінове засідання ТКГ через одне важливе питання

На вчорашньому засіданні Тристоронньої контактної групи не вдалося домовитися про припинення вогню на Донбасі, тож сьогодні українська сторона скликає позачергове засідання для обговорення нового перемир'я на фронті. Про це повідомив РБК-Україна перший заступник голови української делегації у ТКГ Андрій Костін.
Українська сторона надіслала листа координатору ОБСЄ та запропонувала провести позачергове засідання сьогодні.
"Сьогодні мною надіслано листа на ім'я координатора ОБСЄ у ТКГ з доопрацьованим проектом Заяви Тристоронньої контактної групи про механізми щодо забезпечення безумовної реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, розроблений з урахуванням проведених під час вчорашнього засідання ключових обговорень", – заявив Костін.
Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович повідомив Інтерфакс-Україна, що під час вчорашніх консультацій сторони домовилися, що Україна надасть пакет власних пропозицій з гуманітарних питань та безпеки.
"Рішення про проведення позачергового засідання залежатиме від розгляду листа української сторони в ОБСЄ та РФ. Але сьогодні (9 грудня. – Ред.) – навряд чи", – сказав він.
Напередодні у ТКГ не змогли домовитись
Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Мікко Кіннунен повідомив, що 8 грудня відбулося засідання ТКГ та її підгруп. У центрі уваги зустрічі була ситуація у сфері безпеки.
"Відбулися тривалі дискусії щодо необхідності забезпечити дотримання угоди про припинення вогню від 22 липня 2020 року. Існує загальне розуміння того, що довгострокове припинення вогню є пріоритетом. Хоча кількість порушень режиму припинення вогню, згідно з даними СММ, за останні два тижні зменшилася порівняно з двома попередніми тижнями, ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення, як і раніше, викликає занепокоєння через значну активізацію бойових дій", – сказав він.
В ОБСЄ розповіли, що учасники підгрупи з безпеки докладно обговорили тему посилення режиму припинення вогню, проте не досягли жодного розуміння. А політична поідгрупа провела конструктивне обговорення питань, пов'язаних із розробкою єдиного Плану дій щодо імплементації Мінських угод.
Ситуація на Донеччині
- На фронті ситуація продовжує залишатись напруженою, ворог ні на день не припиняє обстріли. Так, наприклад, лише за вчорашній день окупанти обстрілювали околиці чотирьох населених пунктів.
- Нещодавно Україна вперше використала на Донбасі протитанкові ракетні комплекси Javelin, що дуже обурило агресора. А сьогодні у Пентагоні заявили, що Україна має право використовувати "Джавеліни".
- Тим часом ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов розповідав, що Путін може шантажувати Захід анексією ОРДЛО, щоб виторгувати собі щось.