Украина зовет РФ на срочное заседание ТКГ из-за одного важного вопроса

На переговорах уже обсудили единый план по выполнению Минских соглашений

Украина хочет срочно переговоров в ТКГ по Донбассу. Коллаж "Сегодня"

На вчерашнем заседании Трехсторонней контактной группы не удалось договориться о прекращении огня на Донбассе, поэтому сегодня украинская сторона созывает внеочередное заседание для обсуждения нового перемирия на фронте. Об этом сообщил РБК-Украина первый замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

Украинская сторона направила письмо координатору ОБСЕ и предложила провести внеочередное заседание сегодня.

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"Сегодня мной направлено письмо на имя координатору ОБСЕ в ТКГ с доработанным проектом Заявления Трехсторонней контактной группы о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, разработанный с учетом проведенных в ходе вчерашнего заседания ТКГ обсуждений его ключевых элементов", – заявил Костин.

Спикер украинского делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил Интерфакс-Украина, что в ходе вчерашних консультаций стороны договорились, что Украина предоставит пакет собственных предложений по гуманитарным вопросам и по безопасности.

"Решение о проведении внеочередного заседания будет зависеть от рассмотрения письма украинской стороны в ОБСЕ и РФ. Но сегодня (9 декабря. – Ред. – вряд ли", – сказал он.

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Накануне в ТКГ не смогли договориться

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен сообщил, что 8 декабря состоялось заседание ТКГ и ее подгрупп. В центре внимания встречи была ситуация в сфере безопасности.

"Состоялись длительные дискуссии о необходимости обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года. Существует общее понимание того, что долгосрочное прекращение огня является приоритетом. Хотя количество нарушений режима прекращения огня, согласно данным СММ, за последние две недели уменьшилось по сравнению с двумя предыдущими неделями, ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения по-прежнему вызывает озабоченность ввиду значительной активизации боевых действий", – сказал он.

В ОБСЕ рассказали, что участники подгруппы по безопасности подробно обсудили тему усиления режима прекращения огня, однако не достигли единого понимания. А политическая пордгруппа провела конструктивное обсуждение вопросов, связанных с разработкой единого Плана действий по имплементации Минских соглашений.