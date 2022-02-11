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Премьер Литвы осмотрела КПВВ на Донбассе: что ей показали (фото)

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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11 февраля, 18:06
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Денис Шмыгаль и Ингрида Шимоните съездили в Луганскую область
Ингрид Шимоните и Денис Шмыгаль посетили Донбасс
Ингрид Шимоните и Денис Шмыгаль посетили Донбасс / Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните во время поездки в Луганскую область 11 февраля побывали на КПВВ "Станица Луганская" и осмотрели сервисную зону КПВВ "Счастье".

Совместный визит на контактную линию с главой литовского правительства демонстрирует скоординированность и единство партнеров перед стоящими угрозами, заявил Шмыгаль.

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Денис Шмыгаль и Ингрида Шимоните
Денис Шмыгаль и Ингрида Шимоните / Фото: kmu.gov.ua

"Украина имеет мощную поддержку от Литвы и госпожи премьер-министра. Литва передает нам как оружие оборонного назначения, так и вакцины, которыми будут прививаться люди, в частности, с временно оккупированных территорий. Это большое количество вакцин Johnson&Johnson, достаточное для того, чтобы мы могли предоставить соответствующие сервисы и услуги украинцам на этих пунктах пропуска", — отметил он.

Шмигаль также поблагодарил Литву за оказание гуманитарной помощи, в том числе для развития социальной инфраструктуры на пострадавших украинских территориях.

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Премьеры двух стран приехали на Донбасс
Премьеры двух стран приехали на Донбасс / Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заверила, что друзья и партнеры Украины пытаются сделать все, чтобы обеспечить деэскалацию конфликта и поддержать страну.

Что происходит на КПВВ

Денис Шмыгаль и Ингрида Шимоните
Денис Шмыгаль и Ингрида Шимоните / Фото: kmu.gov.ua

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Во время ознакомления с работой контрольных пунктов премьерам рассказали, что КПВВ "Станица Луганская" состоит из режимной и сервисной зоны. В настоящее время полностью завершены работы по модернизации режимной зоны. Продолжается модернизация сервисной зоны, где планируется размещение отделения банка, сотрудников Пенсионного фонда, органов соцзащиты. Все ремонтные работы планируется завершить в течение второго квартала этого года.

Шмыгаль и Шимоните на КПВВ на Донбассе
Шмыгаль и Шимоните на КПВВ на Донбассе / Фото: kmu.gov.ua

В модульном сервисном центре на КПВВ "Счастье" расположен современный Центр предоставления административных услуг. Всего ЦНАП предоставляет 222 услуги. Наиболее популярны сегодня выдача паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Также на территории обоих КПВВ работают пункты бесплатной вакцинации против COVID-19, где прививают по выбору одобренными ВОЗ вакцинами.

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