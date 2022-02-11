Прем'єр Литви оглянула КПВВ на Донбасі: що їй показали (фото)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із прем'єр-міністром Литовської Республіки Інгрідою Шимоніте під час поїздки до Луганської області 11 лютого побували на КПВВ "Станиця Луганська" та оглянули сервісну зону КПВВ "Щастя".
Спільний візит на контактну лінію з главою литовського уряду демонструє скоординованість і єдність партнерів перед загрозами, що стоять, заявив Шмигаль.
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"Україна має потужну підтримку від Литви та пані прем'єр-міністра. Литва передає нам як зброю оборонного призначення, так і вакцини, якими щеплюватимуться люди, зокрема, з тимчасово окупованих територій. Це велика кількість вакцин Johnson&Johnson, достатня для того, щоб ми могли надати відповідні сервіси та послуги українцям на цих пунктах пропуску", – зауважив він.
Шмигаль також подякував Литві за надання гуманітарної допомоги, зокрема для розвитку соціальної інфраструктури на постраждалих українських територіях.
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте запевнила, що друзі та партнери України намагаються зробити все, щоб забезпечити деескалацію конфлікту та підтримати країну.
Що відбувається на КПВВ
Під час ознайомлення з роботою контрольних пунктів прем'єрам розповіли, що КПВВ "Станиця Луганська" складається з режимної та сервісної зони. Наразі повністю завершено роботи з модернізації режимної зони. Продовжується модернізація сервісної зони, де планується розміщення відділення банку, працівників Пенсійного фонду, органів соцзахисту. Усі ремонтні роботи планується завершити упродовж другого кварталу цього року.
У модульному сервісному центрі на КПВВ "Щастя" розташовано сучасний Центр надання адміністративних послуг. Усього ЦНАП надає 222 послуги. Найпопулярніші сьогодні – видача паспорта громадянина України та закордонного паспорта.
Також на території обох КПВВ працюють пункти безплатної вакцинації проти COVID-19, де щеплять на вибір схваленими ВООЗ вакцинами.
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