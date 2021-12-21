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Порошенко перепутали с Зеленским – что не так с подозрением от ГБР

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
21 декабря, 09:43
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В тексте нового подозрения пятому президенту Украины заметили неточности
Владимир Зеленский (слева) и Петр Порошенко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский (слева) и Петр Порошенко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

В тексте подозрения Петра Порошенко перепутали с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил журналист Евгений Куксин в Telegram.

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Так, в одном из эпизодов документа указана дата 3 ноября 2021 года. А президентом в это время, как известно, был Владимир Зеленский. Очевидно, подразумевалось 3 ноября 2014 года.

"Петр Алексеевич, возвращайтесь", – написал Куксин.

Фото: Евгений Куксин
Фото: Евгений Куксин

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Дело против Порошенко

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