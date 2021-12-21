Порошенка переплутали з Зеленським – що не так із підозрою від ДБР

У тексті нової підозри п'ятому президентові України помітили неточності

Володимир Зеленський (ліворуч) та Петро Порошенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У тексті підозри Петра Порошенка переплутали із чинним президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив журналіст Євген Куксін у Telegram.

Реклама

Так, в одному з епізодів документа вказано дату 3 листопада 2021 року. А президентом у цей час, як відомо, був Володимир Зеленський. Очевидно, малося на увазі 3 листопада 2014 року.

"Петре Олексійовичу, повертайтеся", – написав Куксін.

Фото: Євген Куксін

Реклама

Справа проти Порошенка