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Порошенка переплутали з Зеленським – що не так із підозрою від ДБР

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
21 грудня, 09:43
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У тексті нової підозри п'ятому президентові України помітили неточності
Володимир Зеленський (ліворуч) та Петро Порошенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський (ліворуч) та Петро Порошенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У тексті підозри Петра Порошенка переплутали із чинним президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив журналіст Євген Куксін у Telegram.

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Так, в одному з епізодів документа вказано дату 3 листопада 2021 року. А президентом у цей час, як відомо, був Володимир Зеленський. Очевидно, малося на увазі 3 листопада 2014 року.

"Петре Олексійовичу, повертайтеся", – написав Куксін.

Фото: Євген Куксін
Фото: Євген Куксін

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Справа проти Порошенка

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