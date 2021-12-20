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Тимошенко обратилась к Порошенко с двумя советами

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 декабря, 23:33
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"Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать"
Пока Порошенко совершает визит в Турцию, в Киеве ему дают советы / Коллаж "Сегодня"
Пока Порошенко совершает визит в Турцию, в Киеве ему дают советы / Коллаж "Сегодня"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к находящемуся за границей лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко с несколькими советами, учитывая, что она в свое время прошла через политические репрессии.

Советы Юлия Владимировна дала в эфире телеканала "Украина 24".

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Советы

"Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная", – сказала Тимошенко.

Второй совет касается судебной системы Украины, которая, конечно же, далека от правовой.

"Второй совет. Безусловно суды неправосудны, они зависимы. Я это хорошо знаю, потому что прошла все, что можно было пройти в Украине. Но нельзя категорически сдаваться – это очень важно. Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться. Поэтому я советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает. Это нужно и для него, и для страны", – заявила Юлия Тимошенко.

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