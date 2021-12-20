Тимошенко обратилась к Порошенко с двумя советами

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к находящемуся за границей лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко с несколькими советами, учитывая, что она в свое время прошла через политические репрессии.
Советы Юлия Владимировна дала в эфире телеканала "Украина 24".
Советы
"Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная", – сказала Тимошенко.
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Второй совет касается судебной системы Украины, которая, конечно же, далека от правовой.
"Второй совет. Безусловно суды неправосудны, они зависимы. Я это хорошо знаю, потому что прошла все, что можно было пройти в Украине. Но нельзя категорически сдаваться – это очень важно. Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться. Поэтому я советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает. Это нужно и для него, и для страны", – заявила Юлия Тимошенко.
Громкое дело
- 20 декабря стало известно, что пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.
- Теперь его повторно вызывают в Государственное бюро расследований для вручения ходатайства о мере пресечения.
- Как известно, Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- По версии следствия, пятого президента Украины подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. Первым по этому делу прошел нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук.
- Однопартийцы Петра Алексеевича считают происходящее "политически мотивированным фейком" и обещают, что их лидер обязательно вернется в Украину.