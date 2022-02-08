Сегодня 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Сегодня 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Сегодня 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Сегодня 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Сегодня 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Сегодня 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Сегодня 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Сегодня 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Сегодня 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
Завтра 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
Завтра 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
Завтра 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
Завтра 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
10 февраля 03:30 на
Фигурное катание
Мужчины, произвольная
программа. Финал
10 февраля 04:25 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-хафпайп
3-й финальный заезд
10 февраля 08:15 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, горнолыжная
комбинация, слалом. Финал
10 февраля 09:00 на
Лыжные гонки
Женщины, 10 км
Классический стиль. Финал
10 февраля 09:15 на
Сноуборд
Мужчины, сноуборд-кросс
Финал
10 февраля 13:50 на
Фристайл
Смешанные команды
Акробатика, второй финал
10 февраля 14:00 на
Конькобежный спорт
Женщины, 5000 м
Финал
10 февраля 15:30 на
Санный спорт
Командные соревнования
Эстафета. Финал
Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Порошенко отреагировал на предложение Путина о политическом убежище в России

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 08:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пятый президент Украины заявил, что подобные заявления Владимира Путина – это следствие действий Владимира Зеленского
Пятый президент Украины Петр Порошенко (слева) и президент России Владимир Путин (справа).
Пятый президент Украины Петр Порошенко (слева) и президент России Владимир Путин (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Петр Порошенко отреагировал на слова президента Российской Федерации Владимира Путина о предоставлении пятому президенту Украины политического убежища.

Об этом он заявил у себя в Телеграм-канале.

Реклама

"Подарок Путину"

По словам пятого президента, его команда неоднократно повторяла, что, преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, президент Украины Владимир Зеленский "хочет сделать подарок Путину".

"Сейчас это уже подтвердил сам Путин. Советую Владимиру Александровичу (президент Украины Владимир Зеленский – прим. ред.) прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно на это направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой", – заявил Порошенко.

Петр Порошенко
Петр Порошенко

Также он дал совет и президенту России:

Реклама

"А Владимиру Владимировичу наконец-то пора осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины".

Что произошло

После переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на брифинге президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова предоставить Петру Порошенко политическое убежище.

При этом президент России заявил, что ранее уже предлагал Петру Порошенко предоставить убежище, если у него возникнут "какие-то сложности в будущем". По словам Путина, пятый президент "много иронизировал по этому вопросу".

Дело Порошенко

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене 20 декабря. Его подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

Реклама

17 декабря следователи ГБР пытались лично вручить повестку пятому президенту, однако Порошенко уехал от них на автомобиле. В тот же день Порошенко отбыл в заграничную поездку, которая длилась месяц. Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения Петру Порошенко – его отпустили под личное обязательство, однако имущество политика арестовали.

При этом Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР и заявил, что отказывается сотрудничать со следствием. Политик отметил, что эта позиция согласована с адвокатами.

Также Киевский апелляционный суд перенес слушание по апелляции на решение суда об аресте имущества Петра Порошенко. Причиной стала болезнь одного из судей.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Стамбульский формат": зачем Эрдогану посредничество по Донбассу и согласится ли Путин на переговоры в Турции Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Что не так с новым видео ГБР и кто на самом деле был с Трухиным во время ДТП Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

242 942

заболело за неделю в Украине

+25%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять