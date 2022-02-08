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Порошенко відреагував на пропозицію Путіна щодо політичного притулку в Росії

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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8 лютого, 08:06
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П'ятий президент України заявив, що подібні заяви Володимира Путіна – це наслідок дій Володимира Зеленського.
П'ятий президент України Петро Порошенко (ліворуч) та президент Росії Володимир Путін (праворуч).
П'ятий президент України Петро Порошенко (ліворуч) та президент Росії Володимир Путін (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Петро Порошенко відреагував на слова президента Росії Володимира Путіна про надання п'ятому президентові України політичного притулку.

Про це він заявив у себе в телеграм-каналі.

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"Подарунок Путіну"

За словами п’ятого президента, його команда неодноразово повторювала, що, переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, президент України Володимир Зеленський "хоче зробити подарунок Путіну".

"Наразі це вже підтвердив сам Путін. Раджу Володимиру Олександровичу (президент України Володимир Зеленський – прим. ред.) припинити радувати Путіна та зайнятися захистом країни. І саме на це направити свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою", – заявив Порошенко.

Петро Порошенко
Петро Порошенко

Також він дав пораду і президентові Росії:

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"А Володимиру Володимировичу нарешті пора усвідомити, що ми розберемося самі тут, в Україні. І споконвічна російська практика "піклуватися" про українську політику та політиків вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний президентом України".

Що сталося

Після переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном на брифінгу президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова надати Петру Порошенку політичний притулок.

Водночас президент Росії заявив, що раніше вже пропонував Петру Порошенку надати притулок, якщо у нього виникнуть "якісь складнощі у майбутньому". За словами Путіна, п'ятий президент "багато іронізував із цього питання".

Справа Порошенка

П'ятому президентові України Петру Порошенку оголосили про підозру в держзраді 20 грудня. Його підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

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17 грудня слідчі ГБР намагалися особисто вручити повістку п'ятому президентові, проте Порошенко поїхав від них автомобілем. Того ж дня Порошенко відбув до закордонної поїздки, яка тривала місяць. Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід Петру Порошенку – його відпустили під особисте зобов'язання, проте майно політика заарештували.

При цьому Петро Порошенко прибув на допит у ГБР та заявив, що відмовляється співпрацювати зі слідством . Політик зазначив, що цю позицію погоджено з адвокатами.

Також Київський апеляційний суд переніс слухання щодо апеляції на рішення суду про арешт майна Петра Порошенка. Причиною стала хвороба одного із суддів.

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