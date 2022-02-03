Суд відклав справу Порошенка: що сталося

Київський апеляційний суд переніс слухання щодо апеляції на рішення суду про арешт майна п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Причиною стала хвороба одного із суддів.
"У зв'язку із хворобою одного із суддів колегії сьогодні розгляду апеляційної скарги щодо арешту майна Порошенка не було", – повідомив адвокат Ігор Головань, якого цитує Інтерфакс-Україна.
За словами Голованя, захист просив якнайшвидше призначити розгляд апеляції, можливим найближчим днем названо 9 березня.
Також адвокат повідомив, що захист направив до суду доповнення до апеляційної скарги.
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"Ми вважаємо, що саме Генеральна прокуратура зацікавлена в тому, щоб якнайдовше не розглядалися апеляційні скарги, оскільки порушення закону, які були допущені… абсолютно очевидні", – підсумував він.
Також адвокат висловив думку про те, що затягування з розглядом апеляційних скарг щодо арешту майна та у міру припинення у вигляді особистих зобов'язань пов'язані з обмеженням політичної діяльності Порошенка.
Справа Порошенка
- Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру у держзраді 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто воно було відправлене за місцем проживання, і навіть за місцем роботи.
- Незадовго до цього, 17 грудня, слідчі ДБР намагалися особисто вручити повістку п'ятому президентові, проте Порошенко поїхав від них автомобілем. Того ж дня Порошенко відбув у закордонну поїздку, що тривала місяць.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва, де його зустрічали прихильники.
- Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
- Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенку заставу у розмірі одного мільярда гривень.