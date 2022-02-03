Суд відклав справу Порошенка: що сталося

Адвокат п'ятого президента поскаржився на затягування справи

Розгляд справи Порошенка затягується. / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський апеляційний суд переніс слухання щодо апеляції на рішення суду про арешт майна п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Причиною стала хвороба одного із суддів.

"У зв'язку із хворобою одного із суддів колегії сьогодні розгляду апеляційної скарги щодо арешту майна Порошенка не було", – повідомив адвокат Ігор Головань, якого цитує Інтерфакс-Україна.

За словами Голованя, захист просив якнайшвидше призначити розгляд апеляції, можливим найближчим днем названо 9 березня.

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Також адвокат повідомив, що захист направив до суду доповнення до апеляційної скарги.

"Ми вважаємо, що саме Генеральна прокуратура зацікавлена в тому, щоб якнайдовше не розглядалися апеляційні скарги, оскільки порушення закону, які були допущені… абсолютно очевидні", – підсумував він.

Також адвокат висловив думку про те, що затягування з розглядом апеляційних скарг щодо арешту майна та у міру припинення у вигляді особистих зобов'язань пов'язані з обмеженням політичної діяльності Порошенка.

Справа Порошенка