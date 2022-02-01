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Порошенко наздоганяє Зеленського: новий рейтинг кандидатів у президенти України

Павло Заяць Павло Заяць
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1 лютого, 17:15
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Українці розповіли про свої електоральні симпатії / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський та його попередник Петро Порошенко вийшли б у другий тур президентських виборів, якби голосування проводилося найближчим часом. За останні місяці п'ятий президент України наростив свою підтримку.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова.

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Зокрема, за Зеленського готові проголосувати 17,4% усіх опитаних та 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вибором, за Порошенка – 16,2% та 24,2% відповідно.

Третє місце у рейтингу посідає лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко: її готові підтримати 6,9% усіх опитаних або 10,3% тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вибором, четверте місце у ексспікера Ради Дмитра Разумкова – 5,5% та 8,2% відповідно.

На п'ятому місці рейтингу нардеп Юрій Бойко та екснардеп Євген Мураєв: за кожного готові проголосувати по 4,7% усіх респондентів та по 7% опитаних, які точно підуть на вибори та визначилися з вибором.

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Крім того, за ексглаву СБУ Ігоря Смішка готові проголосувати 3,6% усіх опитаних або 5,4% тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вибором, за екс-прем'єра Володимира Гройсмана – 2,1% та 3,1% відповідно, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 1,3% та 2,0%, за главу ОПЗЖ Віктора Медведчука 1,1% та 1,6%, за лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока 0,6% та 0,9%.

Соціологи повідомляють, що порівняно з жовтнем 2021 року статистично значуще зросли рейтинги Порошенка (з 12,7% до 16,2% усіх опитаних) та Тимошенко (з 5,0% до 6,9%), водночас рейтинг Гройсмана знизився (з 4,1% до 2,1%).

"62,5% опитаних не підтримують ідею, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році. Підтримали б балотування Зеленського на другий президентський термін 18,6% респондентів. Інші опитані не визначилися з вибором", – йдеться у дослідженні.

За які партії голосуватимуть українці

Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, найбільшу підтримку виборців отримала б партія. "Європейська солідарність", за яку готові віддати свій голос 25,2% тих, хто має намір взяти участь у виборах.

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За даними дослідження, на другому місці політична партія "Слуга народу" (12,8% і 18,4% відповідно). За ВО "Батьківщина" готові проголосувати 8,7% усіх респондентів або 12,6% тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вибором, за партію "Опозиційна платформа – За життя" – 6,3% та 9,0% відповідно, партію "Розумна політика" – 6,0% та 8,7% відповідно, партію "Наші" – 3,7% і 5,3% відповідно.

Як проводилося опитування?

Соціологічне дослідження "Електоральні орієнтації громадян України" проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 28 до 31 січня методом телефонного опитування.

Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та ОРДЛО.

Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% із ймовірністю 0,95.

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Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
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1
Зеленський Зеленський
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2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
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