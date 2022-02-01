Порошенко догоняет Зеленского: новый рейтинг кандидатов в президенты Украины

Украинцы также рассказали, как относятся к выдвижению Зеленского на второй срок

Украинцы рассказали о своих электоральных симпатиях / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко вышли бы во второй тур президентских выборов, если бы голосование проводилось в ближайшее время. При этом за последние месяцы пятый президент Украины нарастил свою поддержку.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова.

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В частности, за Зеленского готовы проголосовать 17,4% всех опрошенных и 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Порошенко – 16,2% и 24,2% соответственно.

Третье место в рейтинге занимает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко: ее готовы поддержать 6,9% всех опрошенных или 10,3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, четвертое место у экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова – 5,5% и 8,2% соответственно.

На пятом месте рейтинга нардеп Юрий Бойко и экс-нардеп Евгений Мураев: за каждого готовы проголосовать по 4,7% всех респондентов и по 7% опрошенных, которые точно пойдут на выборы и определились с выбором.

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Кроме того, за экс-главу СБУ Игоря Смешко готовы проголосовать 3,6% всех опрошенных или 5,4% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за экс-премьера Владимира Гройсмана – 2,1% и 3,1% соответственно, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 1,3% и 2,0%, за главу ОПЗЖ Виктора Медведчука 1,1% и 1,6%, за лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока 0,6% и 0,9%.

Социологи сообщают, что по сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо выросли рейтинги Порошенко (с 12,7% до 16,2% всех опрошенных) и Тимошенко (с 5,0% до 6,9%), в то же время рейтинг Гройсмана снизился (с 4,1% до 2,1%).

"62,5% опрошенных не поддерживают идею, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году. Поддержали бы баллотирование Зеленского на второй президентский срок 18,6% респондентов. Остальные опрошенные не определились с выбором", – говорится в исследовании.

За какие партии будут голосовать украинцы

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Европейская солидарность", за которую готовы отдать свой голос 25,2% тех, кто намерен принять участие в выборах.

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Согласно данным исследования, на втором месте политическая партия "Слуга народа" (12,8% и 18,4% соответственно). За ВО "Батькивщина" готовы проголосовать 8,7% всех респондентов или 12,6% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,3% и 9,0%, соответственно, партию "Разумная политика" – 6,0% и 8,7%, соответственно, партию "Наши" – 3,7% и 5,3%, соответственно.

Как проводился опрос?

Социологическое исследование "Электоральные ориентации граждан Украины" проводила социологическая служба Центра Разумкова с 28 по 31 января методом телефонного опроса.

Были опрошены 1206 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и ОРДЛО.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.