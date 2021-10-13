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"Поляков сам предложил встретиться": в МВД заявили о новых фактах смерти депутата

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
13 октября, 23:17
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Поляков три часа выпивал в ресторане, а потом сел в машину некого "гражданина Д"

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал о том, что удалось узнать за время следствия по обстоятельствам смерти народного депутата Антона Полякова.

Об этом Енин сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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Как оказалось, покойный парламентарий сам предложил встретиться гражданину Д. "По нашей информации, покойный позвонил гражданину Д, с которым пребывал в дружеских отношениях, предложивши встретиться.

Они встретились в ресторане. Они вместе провели там приблизительно три часа. Они вместе употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт", – сказал Евгений Енин.

По словам замминистра, когда Антон Поляков выходил из ресторана – визуально он выглядел абсолютно здоровым. После ужина народный депутат сел в машину гражданина Д. "Около двух часов ездили по Киеву. Гражданин Д вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной. Потом, вероятно, они закончили свой разговор и господин Поляков пересел в другую машину – машину таксиста", – уточнил Енин.

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В МВД также уточнили, вопрос о том, как метадон оказался в организме Антона Полякова, на данный момент прорабатывается следствием.

Как развивались события

  • Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже "скорая". По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.
  • Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.
  • По данным полиции, Поляков умер после того, как ему стало плохо в такси. Его пытались спасти медики скорой помощи, однако не смогли. В тот же день тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Но его коллеги по парламенту не верят, что смерть была естественной, ведь Полякову было 33 года, он вел активный образ жизни и занимался бегом.
  • Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

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