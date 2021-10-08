На здоровье не жаловался. Нардепы сомневаются в естественной смерти Полякова

Коллеги умершего депутата говорят, что Поляков вел активный образ жизни и занимался бегом

Депутат Поляков ранее не жаловался на здоровье / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп Антон Поляков накануне смерти был на заседании Рады. Знакомые депутата говорят, что ранее он не жаловался на здоровье.

Об этом рассказала депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в эфире канала "Украина 24".

Реклама

По ее словам, именно Поляков инициировал внеочередное заседание накануне. Хотя ни один из его законов на голосование не поставили.

Как рассказывают коллеги, Поляков вел активный образ жизни и занимался бегом, на здоровье не жаловался.

Реклама

"Антону было только 33 года, он был молодым и очень активным человеком. Это большая трагедия", – сказала Гришина.

В партии "Слуга народа" не исключают, что смерть могла быть связана с политической деятельностью Полякова, однако Гришина призывает не давать преждевременных оценок.

"Я слышала те версии, которые выдвигали коллеги, о том, что он активно высказывался против действующей власти. В каждой фракции есть люди, которые выступают против власти, поэтому сейчас несправедливо и некорректно говорить такие вещи. Версий может быть очень много, нам всем нужно дождаться официальной версии", – отмечает Гришина.

Что известно об Антоне Полякове?

Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.

Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.

А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".

Также Поляков известен тем, что подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.

2 сентября 2020 года на Полякова напали в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес несколько ударов в область грудной клетки.