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На здоровье не жаловался. Нардепы сомневаются в естественной смерти Полякова

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
8 октября, 08:57
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Коллеги умершего депутата говорят, что Поляков вел активный образ жизни и занимался бегом
Депутат Поляков ранее не жаловался на здоровье
Депутат Поляков ранее не жаловался на здоровье / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп Антон Поляков накануне смерти был на заседании Рады. Знакомые депутата говорят, что ранее он не жаловался на здоровье.

Об этом рассказала депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в эфире канала "Украина 24".

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По ее словам, именно Поляков инициировал внеочередное заседание накануне. Хотя ни один из его законов на голосование не поставили.

Как рассказывают коллеги, Поляков вел активный образ жизни и занимался бегом, на здоровье не жаловался.

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"Антону было только 33 года, он был молодым и очень активным человеком. Это большая трагедия", – сказала Гришина.

В партии "Слуга народа" не исключают, что смерть могла быть связана с политической деятельностью Полякова, однако Гришина призывает не давать преждевременных оценок.

"Я слышала те версии, которые выдвигали коллеги, о том, что он активно высказывался против действующей власти. В каждой фракции есть люди, которые выступают против власти, поэтому сейчас несправедливо и некорректно говорить такие вещи. Версий может быть очень много, нам всем нужно дождаться официальной версии", – отмечает Гришина.

Что известно об Антоне Полякове?

  • Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
  • Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
  • А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".
  • Также Поляков известен тем, что подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.
  • 2 сентября 2020 года на Полякова напали в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес несколько ударов в область грудной клетки.

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