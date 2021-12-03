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"Покажу железобетонное доказательство": Арахамия открестился от гражданства США

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
3 декабря, 14:44
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Арахамия не рассказал, о каком именно доказательстве идет речь, сказал, что пока подождет проверку
У политика есть доказательства того, что он не имеет паспорт США
У политика есть доказательства того, что он не имеет паспорт США / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель фракции "Слуга народа" Давиды Арахамия готов предоставить доказательства того, что он не имеет двойного гражданства. Об этом он рассказал УНИАН, комментируя заявление нардепа Александра Качуры, который инициирует проверку политика.

"Он прав, когда сказал, что нужно проверить информацию распространенную в средствах массовой информации. Когда компетентные органы проверят информацию, а я надеюсь, что они смогут проверить… А если не смогут, то я выйду и на брифинге покажу всем железобетонное доказательство, которое свидетельствует о том, что у меня нет никакого американского гражданства", – сказал Арахамия.

В то же время, Арахамия не уточнил, о каком именно доказательстве идет речь.

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Арахамия также отметил, когда появилась первая информация о том, что у него якобы есть гражданство США, он озаботился этим вопросом и решил узнать, насколько реально получить такие данные.

"У Соединенных Штатов Америки, к сожалению, нет механизма на запрос... Они говорят: ни на один прямой запрос гражданина или учреждения они не могут предоставлять информацию, просто нет такого механизма. Я тогда обратился в посольство, на это обращение я тоже получил отказ", – рассказал Арахамия.

Также политик готов предоставить всем железобетонное доказательство того, что у него нет двойного гражданства.

"Если вы спросите у меня, есть ли у меня гражданство любой страны, кроме Украины, я скажу "нет". У меня железобетонный ответ. И есть доказательство. А доказательство я оставлю чуточку на попозже", – сказал он.

Он пояснил, что "есть документ, который невозможно получить гражданину Соединенных Штатов". На вопрос, идет ли речь о визе, депутат уточнил, что это "специальный тип визы".

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Скандал с паспортом Арахамии

В 2019 году анонимный Telegram-канал "Темный рыцарь" обнародовал фотокопию "паспорта гражданина США" главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии. Однако через несколько минут автор удалил пост, объяснив, что фото – фейковое. Скрин фото остался в сети.

Вскоре бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что у него есть доказательства того, что Арахамия имеет американский паспорт.

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Арахамия заявил, что считает бездоказательными заявления Мосийчука о якобы его американском гражданстве, поскольку последний так и не обнародовал доказательств.

Гражданство в Украине

Украинское законодательство декларирует единое гражданство, однако Верховной Раде есть нардепы, которые имеют двойное, тройное – множественное гражданство. Таких политиков около 50. А тех, у кого есть российское гражданство, – от 10 до 15 человек.

2 декабря президент Владимир Зеленский внес в Раду ряд законопроектов, которые обяжут политиков декларировать наличие второго паспорта. За преднамеренные попытки скрыть факт двойного гражданства человек будет нести уголовную ответственность.

Над внедрением двойного гражданства правительство работает несколько лет. Еще летом 2019 года сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм, который разрешит иностранцам иметь украинский паспорт.

Кто из украинцев получил гражданство другой страны

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