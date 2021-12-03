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СБУ и миграционная служба проверят Арахамию и Рудик – в чем их заподозрили

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
3 декабря, 13:21
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Качура решил разобраться, у кого из его коллег есть двойное гражданство и кто его скрывает
Рудик и Арахамию проверит СБУ и миграционная служба
Рудик и Арахамию проверит СБУ и миграционная служба / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп "СН" Александр Качура подал депутатское обращение к СБУ и миграционной службе по поводу двойного гражданства у лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии и нардепа от партии "Голос" Киры Рудик. Об этом Качура сообщил в своем Telegram.

"Помните, как на всяких анонимных ТГ каналах обвиняли Давида Арахамию в наличие паспорта США? А Киру Рудик? Которая на прямой вопрос ведущей на одном из телеканалов о наличии другого гражданства три раза ответила: "Я народилася в Україні та є українкою". Пора разобраться!? Я, в первую очередь, за справедливость. И как юрист считаю, что всем необходимо придерживаться законов, особенно, если ты сам эти законы пишешь", – написал он.

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Также он добавил, что сегодня, 3 декабря, будет зачитан его депутатский запрос в СБУ, Миграционную и Погранслужбу.

При этом Качура заинтриговал тем, что у него есть инсайдерская информация.

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История с Рудик

Лидер партии "Голос" Кира Рудик фактически отказалась подтвердить или опровергнуть слухи о наличии у нее гражданства Соединенных Штатов. Депутат так и не ответила четко на трижды заданный ей вопрос в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

По словам Рудик, из-за манипуляций вокруг ее гражданства партии пришлось сделать по этому поводу официальное заявление.

Мама Рудик проживает в США – уехала почти сразу после распада Советского Союза и развода с мужем. По информации некоторых СМИ, в США сейчас проживает сестра Киры Римма. В 2018 году Рудик обучалась в Стенфордском университете по программе женщин-лидеров. Также она была членом совета директоров Американской торгово-промышленной палаты.

Американский паспорт Арахамии

В 2019 году анонимный Telegram-канал "Темный рыцарь" обнародовал фотокопию "паспорта гражданина США" главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии. Однако через несколько минут автор удалил пост, объяснив, что фото – фейковое. Скрин фото остался в сети.

Вскоре бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что у него есть доказательства того, что Арахамия имеет американский паспорт.

Арахамия заявил, что считает бездоказательными заявления Мосийчука о якобы его американском гражданстве, поскольку последний так и не обнародовал доказательств.

Гражданство в Украине

Украинское законодательство декларирует единое гражданство, однако Верховной Раде есть нардепы, которые имеют двойное, тройное – множественное гражданство. Таких политиков около 50. А тех, у кого есть российское гражданство, – от 10 до 15 человек.

2 декабря президент Владимир Зеленский внес в Раду ряд законопроектов, которые обяжут политиков декларировать наличие второго паспорта. За преднамеренные попытки скрыть факт двойного гражданства человек будет нести уголовную ответственность.

Над внедрением двойного гражданства правительство работает несколько лет. Еще летом 2019 года сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм, который разрешит иностранцам иметь украинский паспорт.

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