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СБУ та міграційна служба перевірять Арахамію та Рудик – у чому їх запідозрили

Наталія Магдик Наталія Магдик
3 грудня, 13:21
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Качура вирішив розібратися, хто з його колег має подвійне громадянство і хто його приховує
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп "СН" Олександр Качура подав депутатське звернення до СБУ та міграційної служби стосовно подвійного громадянства у лідера фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії та нардепа від партії "Голос" Кіри Рудик. Про це Качура повідомив у своєму Telegram .

"Пам'ятаєте, як на будь-яких анонімних ТГ каналах звинувачували Давида Арахамію у наявності паспорта США? А Кіру Рудик? Яка на пряме запитання ведучіої на одному з телеканалів про наявність іншого громадянства тричі відповіла: "Я народилася в Україні та є українкою". Пора розібратися Я, в насамперед, за справедливість. І як юрист вважаю, що всім необхідно дотримуватися законів, особливо, якщо ти сам ці закони пишеш", – написав він.

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Також він додав, що сьогодні, 3 грудня, буде зачитан його депутатський запит до СБУ, Міграційної та Прикордонної служби.

При цьому Качура заінтригував тим, що має інсайдерську інформацію.

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Історія з Рудик

Лідер партії "Голос" Кіра Рудик фактично відмовилася підтвердити чи спростувати чутки про наявність у неї громадянства США. Депутат так і не відповіла чітко на тричі поставлене їй питання у програмі "Хард із Влащенком" на телеканалі "Україна 24".

За словами Рудик, через маніпуляції навколо її громадянства партії довелося зробити з цього приводу офіційну заяву .

Мама Рудик проживає в США – поїхала майже одразу після розпаду Радянського Союзу та розлучення з чоловіком. За інформацією деяких ЗМІ, у США зараз мешкає сестра Кіри Римма. У 2018 році Рудик навчалася у Стенфордському університеті за програмою жінок-лідерів. Також вона була членом ради директорів Американської торгово-промислової палати.

Американський паспорт Арахамії

У 2019 році анонімний Telegram-канал "Темний лицар" оприлюднив фотокопію "паспорта громадянина США" голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії. Проте за кілька хвилин автор видалив пост, пояснивши, що фото – фейкове. Скрін фото залишився у мережі.

Незабаром колишній народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що має докази того, що Арахамія має американський паспорт.

Арахамія заявив, що вважає бездоказовими заяви Мосійчука про нібито його американське громадянство, оскільки останній так і не оприлюднив доказів.

Громадянство в Україні

Українське законодавство декларує єдине громадянство Проте Верховній Раді є нардепи, які мають подвійне, потрійне – множинне громадянство. Таких політиків близько 50. А тих, хто має російське громадянство, – від 10 до 15 людина.

2 грудня президент Володимир Зеленський вніс до Ради низку законопроектів, які зобов'яжуть політиків декларувати наявність другого паспорта . За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства людина нестиме кримінальну відповідальність.

Над впровадженням подвійного громадянства уряд працює кілька років. Ще влітку 2019 повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм , який дозволить іноземцям мати український паспорт

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