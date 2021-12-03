"Покажу залізобетонний доказ": Арахамія відхрестился від громадянства США

Арахамія не розповів, про який саме доказ йдеться, сказав, що поки зачекає на перевірку

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова фракції "Слуга народу" Давиди Арахамія готовий надати докази, що він не має подвійного громадянства. Про це він розповів УНІАН , коментуючи заяву нардепа Олександра Качури , який ініціює перевірку політика

"Він має рацію, коли сказав, що потрібно перевірити інформацію поширену в засобах масової інформації. Коли компетентні органи перевірять інформацію, а я сподіваюся, що вони зможуть перевірити… А якщо не зможуть, то я вийду і на брифінгу покажу всім залізобетонний доказ, який свідчить про те, що я не маю жодного американського громадянства", – сказав Арахамія.

Водночас, він не уточнив, про який саме доказ йдеться.

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Арахамія також зазначив, коли з'явилася перша інформація про те, що в нього нібито є громадянство США, він перейнявся цим питанням і вирішив дізнатися, наскільки реально отримати такі дані.

"У Сполучених Штатів Америки, на жаль, немає механізму на запит... Вони кажуть: ні на один прямий запит громадянина чи установи вони не можуть надавати інформацію, просто немає такого механізму. Я тоді звернувся до посольства, на це звернення я теж отримав відмову", – розповів Арахамія.

Також політик готовий надати всім залізобетонний доказ того, що він не має подвійного громадянства.

"Якщо ви запитаєте мене, чи є в мене громадянство будь-якої країни, крім України, я скажу "ні". У мене залізобетонна відповідь. І є доказ. А доказ я залишу трішки на пізніше", – сказав він.

Він пояснив, що "є документ, який неможливо отримати громадянинові Сполучених Штатів". На запитання, чи йдеться про візу, депутат уточнив, що це спеціальний тип візи.

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Скандал із паспортом Арахамії

У 2019 році анонімний Telegram-канал "Темний лицар" оприлюднив фотокопію "паспорта громадянина США" голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії. Проте за кілька хвилин автор видалив пост, пояснивши, що фото – фейкове. Скрін фото залишився у мережі.

Незабаром колишній народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що має докази того, що Арахамія має американський паспорт.

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Арахамія заявив, що вважає бездоказовими заяви Мосійчука про нібито його американське громадянство, оскільки останній так і не оприлюднив доказів.

Громадянство в Україні

Українське законодавство декларує єдине громадянство Проте Верховній Раді є нардепи, які мають подвійне, потрійне – множинне громадянство. Таких політиків близько 50. А тих, хто має російське громадянство, – від 10 до 15 людина.

2 грудня президент Володимир Зеленський вніс до Ради низку законопроектів, які зобов'яжуть політиків декларувати наявність другого паспорта . За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства людина нестиме кримінальну відповідальність.

Над впровадженням подвійного громадянства уряд працює кілька років. Ще влітку 2019 повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм , який дозволить іноземцям мати український паспорт

Хто з українців отримав громадянство іншої країни