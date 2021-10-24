Под песню "День Победы". У дома Медведчука проходят сразу два митинга (видео)

За несколько часов до начала акции националистов дом Медведчука окружили охранники в штатском

Под домом Виктора Медведчука в Киеве собрались сотни человек охраны с желтыми повязками на руках. Фото: PavlovskyNEWS

В воскресенье, 24 октября, под домом сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука проходят сразу две акции протеста – его противников и его поддержки.

Как сообщает PavlovskyNEWS, сторонники лидера движения "Украинский выбор" включили на полную мощность в колонках песню "День Победы", в итоге их оппоненты – националисты – вынуждены перекрикивать музыку.



Они высказывают в микрофон свое негативное отношение в адрес Медведчука. По мнению собравшихся, власть не настроена на реальное уголовное преследование Медведчука. Судебные заседания назвали показухой.



За несколько часов до начала акции националистов дом Медведчука окружили охранники в штатском. Их опознавательный знак – желтые нарукавные повязки.

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Дело Медведчука

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему "светит" от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

20 октября в отношении Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом в ожидании суда за государственную измену, начато еще одно расследование. Оно ведется в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).