Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара 👑 Мисс Украина-2021 ❓ Как умер брат Павлова
СЕГОДНЯ Власть События

Новая проблема Медведчука: ГБР взялось за "дизельные дела" с Россией

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 октября, 07:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сидя под домашним арестом нардеп возил из России нефтепродукты десятками тысяч тонн

В отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом в ожидании суда за государственную измену, начато еще одно расследование. Оно ведется в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Об этом сообщается на сайте Государственного Бюро расследований.

Реклама

Контрабандист

"Сотрудники Территориального управления ГБР Николаева проверяют информацию о поставках в Украину дизельного топлива из РФ по заниженным ценам структурами, приближенными к народному депутату Украины Виктору Медведчуку. По оперативной информации, в начале октября в один из терминалов Николаевского морского порта прибыло иностранное судно под флагом Панамы. Через несколько дней этот же терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС. По документам, суда доставили в адрес украинского ООО, связанного с нардепом, нефтепродукты весом более 30 000 тонн каждое", – говорится в сообщении ГБР.

Следователи установили, что задекларированная поставщиками цена была почти в два раза ниже рыночной. Это позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен. Установлено, что товар имеет российское происхождение.

Следствие

В рамках расследования задержаны суда, образцы их товара направлены на экспертизу. "По результатам экспертизы следователями ГБР будут приняты соответствующие процессуальные меры", – сказано в сообщении Бюро.

Реклама

Также в ходе расследования проверяется возможная причастность и вопрос привлечения к ответственности должностных лиц.

Дело об госизмене

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.27

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.61

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,61
30,37
28,58
18,48
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,31
28,91
18,14
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

81 879

заболело за неделю в Украине

-15%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять