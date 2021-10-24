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Під пісню "День Перемоги". Біля будинку Медведчука проходять відразу два мітинги (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
24 жовтня, 17:10
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За декілька годин до початку акції націоналістів будинок Медведчука оточили охоронці в цивільному
Під будинком Віктора Медведчука в Києві зібралися сотні людей охорони з жовтими пов'язками на руках. Фото: PavlovskyNEWS
Під будинком Віктора Медведчука в Києві зібралися сотні людей охорони з жовтими пов'язками на руках. Фото: PavlovskyNEWS

У неділю, 24 жовтня, під будинком співголови партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука проходять відразу дві акції протесту – його противників і його підтримки.

Як повідомляє PavlovskyNEWS, прихильники лідера руху "Український вибір" включили на повну потужність в колонках пісню "День Перемоги", внаслідок чого їх опоненти – націоналісти – змушені перекрикувати музику.

Вони висловлюють в мікрофон своє негативне ставлення на адресу Медведчука. На думку присутніх, влада не налаштована на реальне кримінальне переслідування Медведчука. Судові засідання назвали показухою.

За кілька годин до початку акції націоналістів будинок Медведчука оточили охоронці в цивільному. Їх розпізнавальний знак – жовті нарукавні пов'язки.

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Справа Медведчука

Віктора Медведчука підозрюють в державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому "світить" від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).
  • спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.

20 жовтня стосовно Віктора Медведчука, який зараз знаходиться під домашнім арештом в очікуванні суду за державну зраду, розпочато ще одне розслідування. Воно ведеться в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

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