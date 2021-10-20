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Нова проблема Медведчука: ДБР взялося за "дизельні справи" з Росією

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 жовтня, 07:20
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Сидячи під домашнім арештом нардеп возив з Росії нафтопродукти десятками тисяч тонн

Відносно народного депутата від "Опозиційною платформи – За життя" Віктора Медведчука, який зараз знаходиться під домашнім арештом в очікуванні суду за державну зраду, розпочато ще одне розслідування. Воно ведеться в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Про це повідомляється на сайті Державного Бюро розслідувань.

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Контрабандист

"Працівники Територіального управління ДБР Миколаєва перевіряють інформацію про постачання до України дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до народного депутата України Віктора Медведчука. За оперативною інформацією, на початку жовтня до одного з терміналів Миколаївського морського порту прибуло іноземне судно під прапором Панами. Через декілька днів цей же термінал прийняв інше іноземне судно під прапором однієї із країн ЄС. За документами, судна доставили на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, що пов’язують з нардепом, нафтопродукти вагою більш ніж 30 тисяч тонн кожне", – йдеться в повідомленні ДБР.

Слідчі встановили, що задекларована постачальниками ціна була майже в два рази менше ринкової. Це дозволило ділкам мінімізувати сплату обов'язкових митних платежів на мільйони гривень. Встановлено, що товар має російське походження.

Слідство

В рамках розслідування затримані судна, зразки їх товару спрямовані на експертизу. "За результатами експертизи слідчими ДБР будуть прийняті відповідні процесуальні заходи", – сказано в повідомленні Бюро.

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Також в ході розслідування перевіряється можлива причетність і питання залучення до відповідальності посадових осіб.

Справа про держзраду

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